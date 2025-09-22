Donald Tusk: Lengyelország kész megsemmisíteni a területét fenyegető légi eszközöket

Lengyelország;Donald Tusk;légtérsértés;

2025-09-22 17:40:00 CEST

A lengyel kormányfő hozzátette, az ország felségvizei felett megjelenő orosz vadászgépek lelövéséről viszont csak akkor dönthetne, ha teljesen biztos lenne az összes NATO-tagállam támogatásában.

Lengyelország kész megsemmisíteni a területét fenyegető légi eszközöket, de a felségvizei felett megjelenő orosz vadászgépek lelövéséről csak akkor dönthetne, ha teljesen biztos lenne az összes NATO-tagállam támogatásában – jelentette ki Donald Tusk hétfőn egy vidéki sajtóértekezletén.

A lengyel kormányfő újságírói kérdésre nyilatkozott így azzal kapcsolatban, hogy Petr Pavel cseh elnök szombaton a Lengyelországot és Észtországot minap ért légi incidensekkel összefüggésben a cseh közszolgálati televízióban felvetette: a NATO-tagállamok lelőhetnék az orosz vadászgépeket, ha a légterüket megsértenék.

A légi eszközök lelövéséről „mindenképpen döntenünk kell akkor, amikor megsértik a területünket vagy Lengyelország fölött repülnek” – fogalmazott Tusk. Hozzátette, a nem egészen világos helyzetek esetén „kétszer is megfontolandó, mielőtt döntés születik az olyan lépésekről, amelyek a konfliktus eszkalálódásával fenyegetnek”.

A kormányfő a nem egyértelmű helyzetek példájaként felidézte: pénteken két orosz harci repülőgép repült át alacsonyan a Petrobaltic olajfúrótorony fölött a Balti-tengeren, megsértve a Lengyelország felségvizein kívül működő fúrótorony biztonsági övezetét. Elmondta továbbá: kormánya készen áll a Lengyelországot „esetleg veszélyeztető tárgyak, például az orosz vadászgépek megsemmisítéséről” szóló döntések meghozatalára, amennyiben azok a harci gépek, például a lengyel felségvizek felett repülnek.

Hangsúlyozta: az ilyen helyzetben „száz százalékig biztosnak kell lennie”, hogy „az összes szövetséges pontosan ugyanígy kezeli a helyzetet”, és Lengyelország „nem marad magára”, amikor a konfliktus „nagyon éles fázisba kerül”. Egy másik újságírói kérdésre a kormányfő a Lengyelország légterébe szeptember 10-én behatoló orosz drónok témájáról elmondta: a drónroncsok keresése és azonosítása még folyamatban van. A megtalált drónok egyikénél sem állapították meg, hogy fegyverrel lett volna felszerelve – fejtette ki Tusk.

Mint arról beszámoltunk, orosz drónok hatoltak be 2025. szeptember 10-én hajnalban Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és NATO vadászgépek a drónok egy részét lelőtték, erre még nem volt példa az ukrajnai háború kezdete óta. A lengyel légteret részlegesen lezárták, négy repülőtér sem indított vagy fogadott járatokat. A történtek miatt Donald Tusk nagyszabású provokációval vádolta meg Oroszországot, majd bejelentette azt is, hogy Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelye szerinti eljárás elindítását. Azóta több légtérsértést is jelentettek Európában: