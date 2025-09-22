Az ok, hogy a Szabadság híd budai hídfőjénél felújítják a patinás létesítményt.
A beruházás megmentésére öt önkormányzati ciklus sem volt elég, talán a hatodikban jöhet a lezárás.
A tervek szerint március 16-tól „a rendeletben előírt kezelésekre” mehetnek majd a beutaltak.
A járvány okozta brutális bevételkiesés miatt megválnak minden tizedik dolgozójuktól.
Közbeszerzést írt ki a Csillaghegyi Strandfürdő területén létrehozandó sípálya, valamint futballpálya építésére és üzemeltetésére, hasznosítására a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. - szúrta ki az Átlátszó.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. 1,9 milliárd forintos hitelt vehet fel három fürdő fejlesztéséhez - ehhez a Fővárosi Közgyűlés járult hozzá szerdai döntésével. A testület egyhangúlag döntött a hozzájárulásról.
A változékony időjárás ellenére beköszöntött a nyár. Vagy legalábbis a nyári strandszezon. A hagyományokhoz híven május elsején hivatalosan is kinyitnak az első létesítmények, a Dagály és a Palatinus, a Gellértben pedig beindul a hullám...