Szijjártó Péter leszögezte, Magyarország nem fogja leállítani az orosz olaj vásárlását

2025-09-23 09:43:00 CEST

Erről a The Guardiannek nyilatkozva beszélt a külügyminiszter, kiemelve, hogy egyébként megérti Donald Trump megközelítését.

Magyarország nem fog leválni az orosz energiaforrásokról, annak ellenére sem, hogy a Fehér Ház felszólította a NATO-szövetségeseket arra, hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával – írja a The Guardian Szijjártó Péter közlése alapján.

Az ENSZ közgyűlésére érkező külgazdasági és külügyminiszter a brit lapnak nyilatkozva úgy fogalmazott, megérti Donald Trump amerikai elnök megközelítését, de

„nem tudjuk biztosítani országunk biztonságos energiaellátását orosz olaj vagy gáz nélkül”.

– Számunkra az energiaellátás pusztán fizikai kérdés – mondta Szijjártó, kiemelve, lehet álmodozni arról, hogy máshonnan veszünk olajat és gázt, de csak onnan tudunk vásárolni, ahol van infrastruktúránk.

– És ha megnézzük a fizikai infrastruktúrát, nyilvánvaló, hogy orosz szállítások nélkül lehetetlen biztosítani az ország biztonságos ellátását

– szögezte le a külügyminiszter.

Szijjártó a The Guardiannek mindemellett arról is beszélt, hogy szerinte a nyugat-európai tisztviselők „fanatikusok”, akikkel lehetetlen tényeken alapuló, racionális párbeszédet folytatni.

Donald Trump nemrég a a tulajdonában lévő mikroblog-portálon, a Truth Socialön úgy fogalmazott, „készen állok nagyszabású szankciókkal sújtani Oroszországot, ha az összes többi NATO-tagország is így tesz és leáll az orosz kőolaj vásárlásával”. Az amerikai elnök figyelmeztetése Chris Wright energiaügyi miniszterét követte, aki egy brüsszeli fórumon kijelentette, az Európai Unió tagországainak inkább az Egyesült Államoktól kellene beszerezniük a kőolajat és a földgázt. Határozott igennel felelt arra a kérdésre, hogy szavai azt jelentik-e, hogy Szlovákiának és Magyarországnak fel kellene hagynia az orosz energiahordozók vásárlásával. Hangsúlyozta: az Egyesült Államok, Donald Trump és az Európai Unió közös célja az orosz–ukrán háború lezárása, ezért arra törekszenek, hogy az orosz földgáz teljesen kiszoruljon az európai piacról.

„Mint tudják, a NATO elkötelezettsége a győzelem mellett nagyon messze van a 100 százaléktól. Az orosz kőolajvásárlás pedig sokkoló. Ez rendkívüli mértékben gyengíti a tárgyalási és alkupozícióinkat Oroszországgal szemben” – írta Trump. Korábban az amerikai elnök már figyelmeztetett egyszer, hogy Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával, mert ezzel az Ukrajna elleni háborút finanszírozza. Erre reagálva Szijjártó Péter közölte: a sajtóban terjedő hírekkel ellentétben Donald Trump nem küldött üzenetet Magyarországnak az orosz kőolajvásárlás ügyében, ehhez hasonló nyilatkozat sem hangzott el.