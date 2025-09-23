Belgium;elismerés;palesztin állam;

Bart De Wever Belgium miniszterelnöke 2025. szeptember 22-én

Belgium is elismerte a palesztin államot

Ezt a Franciaország és Szaúd-Arábia által összehívott, közel-keleti konfliktusról szóló konferencián jelentette be Bart De Wever belga miniszterelnök.

Belgium is csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek hivatalosan elismerték a palesztin államot.

– A kezdeményezéssel továbbra is támogatjuk a nemzetközi jogot, különösen a népek önrendelkezési jogát – jelentette ki Bart De Wever belga miniszterelnök hétfőn a Franciaország és Szaúd-Arábia által összehívott, közel-keleti konfliktusról szóló konferencián, amelyet New Yorkban rendeztek az ENSZ Közgyűlése előtt.

A konferenciát azzal a céllal szervezték, hogy új lendületet adjon a kétállami megoldásnak, amely megalapozná Izrael és egy független, demokratikus palesztin állam békés egymás mellett élését.

– A kétállami megoldás nem halt meg – hangsúlyozta De Wever. – Sérült, de újra lehet éleszteni, és ezt meg is kell tenni mindkét nép érdekében – fogalmazott a belga kormányfő.

Világszerte már mintegy 150 ország ismerte el a palesztin államot.

"Az ICC képtelennek bizonyult a háborús bűnök, az emberiség elleni bűnök, a népirtás és a bizonyított agressziós bűnök kivizsgálására és elbírálására." 