Orbán Viktor a falu bolondjának nevezte Hadházy Ákost, amikor az a milliós hatvanpusztai kádakról kérdezte a Parlamentben

Orbán Viktor;agresszió;Hadházy Ákos;fürdőkád;Hatvanpuszta;fideszes képviselők;idegesség;

2025-09-23 11:23:00 CEST

Válasz helyett lökdösődést, fenyegetést, sértegetést kapott a független országgyűlési képviselő, aki csak arra lett volna kíváncsi, mi szükség van fürdőkádakra és úszómedencékre egy mezőgazdasági üzemben.

Egészen szürreális jelenetek láthatók azon a videófelvételen, amelyet Hadházy Ákos mellékelt kedd délelőtti Facebook-posztjához. Az ellenzéki politikus az Országház folyosóján csípte el Orbán Viktor miniszterelnököt akitől annyit kérdezett, hogy ha Hatvanpuszta egy mezőgazdasági üzem, akkor miért van szükség két medencére és kétmilliós fürdőkádakra.

- Úgy tűnik, nincs még erre igazán jó válasza. Ezen mondjuk nem csodálkozom, mert nekem sincs. De azért annál kitalálhatna jobbat, mint hogy szegény, idős apja mögé bújjon. Az meg pláne lehangoló, hogy válasz helyett csak idióta módon ismételgetett sértegetésre futotta – tette hozzá Hadházy.

– Mint egy bolond ismételgette, hogy én bolond vagyok – írta a független országgyűlési képviselő, akinek a kormányfő azt is hajtogatta, hogy „kérdezze meg a tulajdonost”, akiről korábban valóban azt mondta, hogy 85 éves édesapja, és Hatvanpuszta valójában egy gazdaság, majorság. Hadházy azzal indokolta akcióját, hogy az ombudsman megválasztását tartották, és a titkos személyi szavazásoknál a folyosón csak képviselők tartózkodhatnak.

– Így Orbánnak is kint kell hagynia a smasszereit. Önkéntes fideszes csicskások azért a segítségére siettek, egy Szűcs Lajos nevű képviselő például bőszen lökdösött és konkrétan ki akarta venni a kezemből a telefont – tette hozzá az ellenzéki politikus. A felvételen hallható az agresszív hang: „menjen innen”. Később a felbőszült Budai Gyula is odalépett pont az érdeklődőt vádolva lökdösődéssel: „...még egyszer fellöksz, felvehetsz bármit, de azért ne lökdösődjél, jó! Nem vagy te Ruszin-Szendi Romulusz”

– A falu bolondját sosem bántják – csitította a miniszterelnök a fideszes politikustársait, de hozzátette, hogy nem is beszélnek vele, majd rámutatott és szellemesnek gondolva, azt mondta, hogy „bohócsipkát adjunk rá”. Később a miniszterelnök politikai igazgatójának, Orbán Balázsnak az sem tetszett, hogy felvételt készít róla egy másik képviselő, s el akarta tetetni a telefonját, mondván, hogy a hely „nem nyilvános”, majd szerinte már nincs is ügy Hatvanpusztán, ahogy mondta, lezárult, nincs több gumikacsa. Hadházy Ákos szerint azonban ez egy fontos kérdés, ha a miniszterelnök hatalmasat hazudott, és ha ebben hazudott, akkor másban is megtehette. Emlékeztetett, most szombatra újabb hatvanpusztai kirándulást szervezett, de a buszokra már csak korlátozott férőhely maradt.