Hadházy Ákos újabb tüntetést hirdetett Hatvanpusztára

2025-09-04 10:27:00 CEST

Szeptember 27-én ismét „kirándulást” szervez Orbán Viktor családjának hatvanpusztai birtokára a független országgyűlési képviselő.

Újabb tüntetést hirdetett az Orbán-család hatvanpusztai birtokára Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő csütörtökön egy Facebook-eseményt is létrehozott, amelynél azt írta: „Közkívánatra! A legutóbbi, hatvanpusztai kirándulásunk után sokan jelezték, szeretnének még hasonlót.

Szeptember 27-én tehát ismét lesz lehetőség megtekinteni az ország legfontosabb majorságát és a mellette található magánvadasparkot. Mindenki maga döntheti el, hogy ez egy félkész gazdaság vagy egy luxusbirtok az uralkodó számára.”

Hadházy Ákos hozzátette, terveik szerint ismét indítanak buszokat, hogy mindenki eljuthasson a helyszínre, a „kirándulás” megvalósításához pedig anyagi támogatást kért követőitől.

A független országgyűlési képviselő az elmúlt hetekben rengeteg fotót és videót osztott meg az Orbán-család hatvanpusztai birtokáról. Hadházy legutóbb augusztus 2-án tartott tüntetést is a helyszínen, de nemrég már közölte, hogy újabb „hatvanpusztai túrákat” tervez a következő hónapokban.