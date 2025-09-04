Hadházy Ákos újabb tüntetést hirdetett Hatvanpusztára

Újabb tüntetést hirdetett az Orbán-család hatvanpusztai birtokára Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő csütörtökön egy Facebook-eseményt is létrehozott, amelynél azt írta: „Közkívánatra! A legutóbbi, hatvanpusztai kirándulásunk után sokan jelezték, szeretnének még hasonlót.
Szeptember 27-én tehát ismét lesz lehetőség megtekinteni az ország legfontosabb majorságát és a mellette található magánvadasparkot. Mindenki maga döntheti el, hogy ez egy félkész gazdaság vagy egy luxusbirtok az uralkodó számára.”
Hadházy Ákos hozzátette, terveik szerint ismét indítanak buszokat, hogy mindenki eljuthasson a helyszínre, a „kirándulás” megvalósításához pedig anyagi támogatást kért követőitől.Pálinkafőző terasz, palackozó és kóstoló pinceterem – Hatvanpuszta föld alatti építményeiről posztolt Hadházy ÁkosFöld alatti hatvanpusztai folyosókról posztolt Hadházy Ákos Tíz komplett lakás, 190 négyzetméteres étkező, steakelőkészítő helyiség – Hatvanpusztai tervrajzokat mutatott be Hadházy Ákos
A független országgyűlési képviselő az elmúlt hetekben rengeteg fotót és videót osztott meg az Orbán-család hatvanpusztai birtokáról. Hadházy legutóbb augusztus 2-án tartott tüntetést is a helyszínen, de nemrég már közölte, hogy újabb „hatvanpusztai túrákat” tervez a következő hónapokban.Létrakilátóval tüntetett Hatvanpusztán Hadházy Ákos, Orbán Viktort és Mészáros Lőrincet néhányan már Pablo Escobarhoz hasonlítjákHadházy Ákos újabb tüntetést ígért Hatvanpusztára