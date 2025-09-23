Egyre nagyobb az üzemanyaghiány Oroszországban az ukrán dróntámadások sikeressége miatt

üzemanyag;Oroszország;háború;dróntámadás;

2025-09-23 12:52:00 CEST

Először csak a Távol-Keleten jelentkeztek a zavarok, mostanra azonban a Volga-vidéken, valamint Dél- és Közép-Oroszországban is gondok vannak.

Oroszország több térségében üzemanyaghiány alakult ki, mivel az ukrán dróntámadások jelentősen visszavetették a finomítói termelést, a magas hitelkamatok pedig megnehezítik a magántulajdonban működő töltőállomások készletezését – írja kereskedői forrásokra hivatkozva a Reuters.

Az elmúlt hetekben Ukrajna fokozta támadásait az orosz energiainfrastruktúra ellen, elsősorban finomítókat és exportterminálokat célozva. A hadműveletek célja Moszkva exportbevételeinek csökkentése, a belső elégedetlenség erősítése, valamint a Kreml rákényszerítése a béketárgyalásokra. Előfordult, hogy a támadások nyomán az orosz olajfinomítók termelése közel ötödével esett vissza, az export pedig kulcsfontosságú kikötőkből mérséklődött, ami a kitermelés visszafogásának lehetőségét vetítette előre.

Oroszország ugyan jelentős dízeltöbblettel rendelkezik, de a benzin előállítása nagyjából fedezi a belföldi igényeket, így a termelés visszaesése gyorsan hiányhoz vezethet. Hosszú sorok ugyan nem alakultak ki a kutaknál, ám több keresett üzemanyagtípus – például az Ai-92 és az Ai-95 – rendszeresen hiányzik. Először augusztusban a Távol-Keleten és a Krímben észlelték a problémát.

Hasonló helyzetet jeleztek a Volga-vidéken, valamint Dél- és Közép-Oroszországban is – erősítették meg piaci szereplők.

A Volga menti Nyizsnyij Novgorod régió kormányzója, Gleb Nyikitin hétfőn a Telegramon közölte: a benzinkutakon tapasztalt „átmeneti” fennakadások a térség szélesebb ellátási láncának gondjaira vezethetők vissza. Hozzátette: „néhány napon belül minden visszatérhet a normális kerékvágásba”.

A nehézségek főként a magántulajdonban lévő kutakat érintik, amelyek nem tartoznak a nagy olajcégekhez. Ezek a kisebb szereplők a termelés visszaesése miatt nem jutnak elegendő üzemanyaghoz, ráadásul a 17 százalékos kamatszint mellett számukra lehetetlen tartalékot képezni. A nagyvállalatok által működtetett töltőállomások többsége ezzel szemben zavartalanul üzemel. A független kutak az orosz üzemanyagpiac mintegy 40 százalékát adják.

Egy Belgorod régióban működő benzinkút munkatársa arról számolt be, hogy a vezetőség „ideiglenesen bezárta a kutat, mert nem volt benzin”. Hozzátette: a szomszédos településen is bezártak állomásokat, több helyen pedig teljesen kifogytak az üzemanyagból.

Noha az orosz gazdaság eddig átvészelte a nyugati szankciókat, mostanra a lassulás jelei látszanak. Egyre több a csőd és a bezárás, például a széniparban, miközben az export is csökken.