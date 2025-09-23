Dán kormányfő: Nem zárunk ki semmilyen lehetőséget arra vonatkozóan, ki állhat a drónberepülés hátterében

Koppenhága;Dánia;Mette Frederiksen;

2025-09-23 13:15:00 CEST

– Ez az eset megmutatja, milyen időket élünk – hangsúlyozta Mette Frederiksen.

A koppenhágai repülőtér forgalmát megzavaró drónok berepülése az eddigi legsúlyosabb támadás volt Dánia létfontosságú infrastruktúrája ellen – jelentette ki kedden Mette Frederiksen dán kormányfő.

– Ez az eset megmutatja, milyen időket élünk, illetve hogy társadalmunknak mire kell felkészülnie – mondta Frederiksen a Ritzau dán hírügynökség jelentése szerint. Hozzátette, nem zárnak ki semmilyen lehetőséget arra vonatkozóan, hogy ki állhat az incidens mögött, amely beleillik a más európai repülőtereken a közelmúltban észlelt drónberepülések, légtérsértések és kibertámadások mintájába.

Hétfő este két-három drónt láttak repülni a Skandinávia legnagyobb légikikötői közé tartozó koppenhágai repülőtér közelében, emiatt a fel- és leszállásokat felfüggesztették, több járatot más városokba irányítottak. A forgalom kedden kora reggel indult újra. Oslo repülőtérnek légterét is lezárták drónok miatt, ott hajnali 3 után indulhatott újra a forgalom.

Jens Jespersen koppenhágai rendőrkapitány közölte: a drónok száma és mérete, illetve az incidens időzítése alapján a dán hatóságok úgy vélik, feltehetően egy „hozzáértő aktor” lehetett a háttérben, akinek megvoltak a képességei, a motivációi és az eszközei a művelet végrehajtásához. Elmondása szerint azt még nem tudják megállapítani, hogy az oslói és a koppenhágai esetnek van-e köze egymáshoz. Flemming Drejer, a dán hírszerzés műveleti igazgatója újságíróknak azt mondta, Dánia „súlyos szabotázs fenyegetésével” néz szembe.