Visszaállítja az ABC Jimmy Kimmel showműsorát

2025-09-23 14:01:00 CEST

Mégis számít a szólásszabadság.

Az ABC visszaállítja Jimmy Kimmel késő esti showműsorát, amelyet azután függesztettek fel, hogy a a világhírű humorista arról beszélt, Charlie Kirk meggyilkolását politikai célokra használja fel a Donald Trump amerikai elnök mögött álló mozgalom, a Make America Great Again – írja az AP amerikai hírügynökség a csatorna tisztviselőire hivatkozva.

A visszaállítás híre azután érkezett, amikor több száz hollywoodi sztár – köztük Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks és Meryl Streep – arra buzdította az amerikaiakat, hogy harcoljanak alkotmányosan védett jogaikért, vagyis a szólásszabadság első alkot,ámynkiegészítésben foglalt jogáért Jimmy Kimmel felfüggesztése után. Több mint 430 film-, tévé- és színpadi sztár, humorista, rendező és író írta alá hétfőn az Amerikai Polgárjogi Szabadságjogú Unió (ACLU) nyílt levelét, amely az Egyesült Államok sötét pillanatának nevezte a felfüggesztésről szóló döntést.

Korábban az amerikai szövetségi médiahatóság, az FCC Donald Trump által kinevezett elnöke kilátásba helyezte a 2003 óta játszott Jimmy Kimmel Live!-ot sugárzó szolgáltatók engedélyeinek visszavonását, de Brendan Carr FCC-elnök ezt ezt később tagadta, azt állítva, hogy a műsor visszaeső nézettségére utalt csak.

Jimmy Kimmel 2003 óta vezeti az ABC csatornán a „Jimmy Kimmel Live!” című műsort, és még régebb óta állandó szereplője a televíziózásnak és a vígjátékoknak. Műsorvezetőként is jól ismert, négyszer volt vendéglátó az Oscar-gálán. Később több republikánus, köztük az Orbán-kormány nagy barátjaként ismert Tucker Carlson is ellenezte, hogy felfüggesztették Jimmy Kimmel műsorát, sőt Ted Cruz texasi szenátor egyenesen maffiamódszernek nevezte, ahogy a Trump-adminisztráció érdekeinek megfelelően az FCC elhallgattatta a világhírű humoristát.

A visszaállítás közel sem jelenti azt, hogy újra minden amerikai otthonába eljuthat a Jimmy Kimmel Live!. A két legtöbb helyi tévéhálózattal rendelkező vállalat, a Nexstar és a Sinclair szólt, hogy a show- helyett így is inkább hírműsort fog sugározni.