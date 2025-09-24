Megkezdődött a taxistüntetés Budapesten

Budapest;tüntetés;Fővárosi Közgyűlés;taxisok;taxirendelet;taxistüntetés;

2025-09-24 09:09:00 CEST

A Hősök terén és a Városház utcában száznál is több taxival tiltakoznak a Városházán tartandó taxirendelet-módosítás miatt.

A Hősök terén és a Városház utcában a szervezők bejelentése szerint több mint száz taxi tüntet a Városházán tartandó taxirendelet-módosítás miatt.

Mint arról lapunk is beszámolt, szerdára több helyszínre is tiltakozást hirdettek a taxisok, amit a Városházán tartandó taxirendelet-módosítással indokoltak. A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke leszögezte: vagy fontosak lesznek a taxisok kérései és azokra találnak közösen megoldást, vagy radikálisabb tárgyalási módszerekhez folyamodnak.

A Fővárosi Közgyűlés szerdán tárgyalja a 2013-as taxirendelet módosítását. Az előterjesztés szigorúbb szabályt hozna a kártyás fizetés kedvezményezettjére, utasoldali applikációt kérne, BKK-hozzáférést adna a rendelt utak adataihoz, részletesebb nyilvántartást vezetne a taxisokról és autóikról, valamint kötelezővé tenné a sofőr nevének feltüntetését.

A 24.hu tudósítása szerint szerda reggelre a Városház utca az elejétől a végéig tele lett taxikkal, de a Hősök terét is megtelítették. „Inflációkövető tarifaemelést” – olvasható az egyik taxira kitett molinón. A taxisok problémásnak tartják, hogy tarifaemelést nem kaptak, a létszámkorlátozást nem tartják indokoltnak, az illegális személyszállítókat nem szorítják ki, a legális szolgáltatókat viszont tovább szigorítanák. Ezért a szervezők azt követelik, hogy a rendeletmódosítót utasítsák el, a tarifákat pedig 1400 forintos minimumra emeljék fel fuvaronként – írja a lap.