A Hősök terén és a Városház utcában száznál is több taxival tiltakoznak a Városházán tartandó taxirendelet-módosítás miatt.
Az új taxirendelet augusztus 7-i hatályba lépését követően gyakoribb ellenőrzésekre számíthatnak a személyszállító és taxi szolgáltatók; a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai nem is tétlenkedtek, két hét alatt több száz esetben ellenőrizték, hogy a sofőrök betartják-e a kormányrendelet előírásait. A közlekedési cég dolgozói összesen 289 alkalommal ellenőriztek és 118 esetben kellett valamilyen szabálytalanság miatt intézkedniük - írja a vg.hu.
Augusztusban lép hatályba a kormány által a napokban elfogadott új taxirendelet. A rendelet lényege: utast pénzért csak taxis vagy „személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás szállíthat”. A rendelet a személyszállító szolgáltatást két részre bontja. Egyik a személytaxi-szolgáltatás, ott kell taxióra, sárga rendszám, és szabad jelző. A másik szolgáltatónál (praktikusan az uberes sofőröknél) egyik előbb felsorolt tétel sem kell, cserébe viszont kötelező a regisztrációs matrica használata.
Továbbra sem döntött a kormányzat a taxirendeletről, hiába tiltakoztak a budapesti taxisok az Uber ellen. Így marad a feszültség a hagyományos és az alternatív szolgáltatók között.
Ahány taxis, annyi vélemény a fél éve életbe lépett fővárosi taxirendelet következményeiről. Van aki több ellenőrzést, mások több információt szeretnének és sokallják a költségeket.