Szorul a hurok az Uber nyakán

Augusztusban lép hatályba a kormány által a napokban elfogadott új taxirendelet. A rendelet lényege: utast pénzért csak taxis vagy „személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás szállíthat”. A rendelet a személyszállító szolgáltatást két részre bontja. Egyik a személytaxi-szolgáltatás, ott kell taxióra, sárga rendszám, és szabad jelző. A másik szolgáltatónál (praktikusan az uberes sofőröknél) egyik előbb felsorolt tétel sem kell, cserébe viszont kötelező a regisztrációs matrica használata.