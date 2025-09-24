Zsolti bácsizással és az LMBTQ-közösség elleni heves kirohanással kezdődött a Fővárosi Közgyűlés mai ülése

Fidesz;Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;Tisza Párt;

2025-09-24 11:04:00 CEST

Déri Tibor arra kérte Szentkirályi Alexandrát, kérdezze meg Kocsis Mátét, hogy ki az a Zsolti bácsi?!

Mindjárt az elején Karácsony Gergely főpolgármester megpróbálta levetetni Vitézy Dávid fővárosi képviselő javaslatát, miszerint téríttessék meg a több százmilliós közbeszerzési bírságokat a BKK volt vezetőivel, de a közgyűlés ezt nem támogatta. Walter Katalin egyébként már kiadott erről egy állásfoglalást, amelyben leszögezte, hogy a BKK buszbeszerzései, ami miatt rekord összegű kiszabott bírságokat rótt a Közbeszerzési Döntőbizottság, jogszerűek voltak, a bírság politikai megrendelésre született. A BKK 2013 óta követett szolgáltatásbeszerzési gyakorlata megfelelt a jogszabályoknak. A cég éléről nyár elején távozó Walter Katalin sajnálatosnak tartja, hogy a cég korábbi vezetője ennek ellenére indított saját volt kollégáit is megalázó politikai támadássorozatot.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügyet még vizsgálja a Kúria, illetve a fővárost 2019 óta feltűnően sokszor bünteti a közbeszerzési hatóság. A hasonló okok miatt nem ellenzéki önkormányzatokra kiszabott bírságok lényegesen kisebb összegűek. A BKK-ra kirótt legutóbbi bírságok három olyan busztenderre vonatkoznak, amelyeket előzetesen a Közbeszerzési Hatóság is rendben talált. A BKK Felügyelőbizottsága által tavaly elrendelt belső vizsgálat nem tárt fel szabálytalanságot.

Napirend előtti hozzászólások sorát Keszthelyi Dorottya (DK) kezdte, aki a gyűlöletpropaganda ellen emelt szót, Barabás Richárd az LMBTQ emberek jogai mellett érvelt, Bujdosó Andrea (Tisza) szerint „Budapest az ország szíve, ez a szív most szorításban van, egy politikai hatalom vasmarkában, ami fojtogatja”, Szentkirályi Alexandra (Fidesz) felemlegette a busztüzeket, a dugókat majd ekézte kicsit a ma esküt tett új tiszás képviselőt - Gerzsenyi Gabriellát, aki uniós képviselő is -, meg a Tisza nyugdíj és adóterveit és Magyar Péter mentelmi jogát. Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) az urbanisztikai krízisre hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy a kormány kiiktatná az önkormányzati fékeket, a fővárosi Rákosrendező-projekt éppen ennek az ellentéte lenne.

A napirendek tárgyalása egy ügyes fideszes húzás után egy kormánypárti javaslattal kezdődött. Gulyás Gergely szerint a főváros „LMBTQ védett házat” akar kialakítani önkormányzati ingatlanban,

előterjesztésükkel azt akarják elérni, hogy tiltsák meg a fővárosi ingatlanok hasznosítását azon szervezeteknek, amelyek „LMBTQ-propagandát népszerűsítenek” és szembemennek a gyermekvédelmi törvénnyel.

Déri Tibor (DK) azt mondta, hogy a kormány évek óta bűnbak-kreálással próbálják terelni a közfigyelmet, Gémes Szilvia (Tisza) azt kérdezte: van képük gyermekvédelemről beszélni a Szőlő utcai javítóintézetben történtek után? Barabás Richárd (Párbeszéd-Zöldek) szerint a júniusi napsütéses nap után (Büszkeség Menete) az ilyen felvetéseken már csak nevetnek.

Szentkirályi Alexandra a Fidesz-frakció vezetője szerint az ellenzék olyan témát használ politikai eszköznek, amitől mindenkinek felfordul a gyomra, minden alapot nélkülöző gyanúsítgatásnak nevezte az elmúlt napokban keringő híreket, ők mindig kiálltak a gyermekek védelme mellett. A fideszesek egymás után kikérték maguknak, hogy bizonyítékok nélkül próbálják meg hírbe hozni Semjén Zsoltot. Molnár Dániel (Tisza) szintén a Szőlő utca ügye kapcsán megjegyezte, hogy a múltat nem lehet megváltoztatni, de még 26 ezer állami gondozott vár segítségre, kormányváltás kell ehhez. Déri Tibor arra kérte Szentkirályi Alexandrát, kérdezze meg munkaadóját, Kocsis Mátét, aki hétfőn azt mondta a Parlamentben, hogy mindenkinél többet tud a Szőlő utcai javítóintézetben történtekről:

ki az a Zsolti bácsi?

Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója felhívta a figyelmet, hogy a Háttér Társaság védett közösségi tér alakítására vonatkozó terve csak az egyik a közösségi költségvetési felhívásra érkezett projektek közül. Szécsényi Dániel (Fidesz) előterjesztői zárszavában megismételte: szexuális propaganda nem való középületbe, a szülők joga a szexuális felvilágosítás. Karácsony Gergely főpolgármester azzal zárta a vitát, hogy az előterjesztés elfogadása semmilyen módon nem befolyásolja a közösségi költségvetés végrehajtását, a győztes projektek ugyanis csak a megfelelő törvényi kereteken belül valósíthatóak meg. Azt is hozzátette, hogy ez az egész Szőlő utca ügye a bizalomról szól, mennyire bízhat a kormányban, annak intézményeiben az állampolgár. Semjén Zsoltnak tegnap nem magát kellett volna mosnia, hanem bejelentenie, hogy a kormány nyilvánosságra hoz minden dokumentumot.