Tüntetést hirdetett a Szőlő utcai javítóintézethez a KDNP-t elhagyó politikus

2025-09-24 10:40:00 CEST

A KDNP korábbi országgyűlési képviselője és elnökségi tagja, Gaal Gergely szerint a lelkiismeret napján mindenkinek „a gyermekbántalmazás és a gátlástalan hatalom” ellen kell tiltakoznia, pártállástól függetlenül.

Csütörtök este 18 órára tüntetést hirdetett a Szőlő utcai javítóintézet elé a KDNP korábbi országgyűlési képviselője és elnökségi tagja. Gaal Gergely Facebook-posztja szerint a lelkiismeret napján mindenkinek „a gyermekbántalmazás és a gátlástalan hatalom” ellen kell tiltakoznia, pártállástól függetlenül.

„Zsolti bácsi, ki vagy, ki véd, mit takarsz, és mit keresel még köztünk?! Tisztelt Hatalom, mit gondolsz, meddig mismásolhatsz, meddig rejtőzködhetsz, meddig tűrjük a bűnökhöz való asszisztálást?! Mindenkinek felelnie kell. És mindenki felelni fog”

– olvasható a demonstráció Facebook-eseményének leírásában. Gaal azt ígérte, hogy a demonstráció békés lesz és pártfüggetlen, a rendezvényt ugyanakkor az új pártja, a Merj Magyarország Párt szervezi.

Mint arról beszámoltunk, Gaal Gergely még májusban távozott a kisebbik kormánypárt elnökségéből. A KDNP önálló arculatát hiányolta, és azt is kifogásolta, hogy az elmúlt 15 évben a párt nem tudott a kormányzati hatalomgyakorlás belső ellensúlya lenni. Később bejelentette, hogy fegyelmi és etikai eljárást kezdeményez Vejkey Imre pártügyésznél Semjén Zsolt pártelnökkel szemben, augusztus közepén pedig már arról számolt be, hogy aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértésre hivatkozva fel is jelentette a miniszterelnök-helyettest. Nem sokkal a KDNP-ből való kilépése után pedig Gaal Gergely új politikai közösség szervezésébe fogott (Merj Magyarország Párt).

„Soha, semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm” – jelentette ki Semjén Zsolt hétfőn a parlamentben. A miniszterelnök-helyettes Orbán Viktorhoz hasonlóan a Szőlő utcai javítóintézet (vagyis a Budapesti Javítóintézet) ügyével kapcsolatban nyilvánult meg, miután az ellenzék felvettette, hogy „ki az a Zsolti bácsi”, és kik azok a magas rangú politikusok, akiket szakmai körökben emlegetnek, akik segítették az otthon vezetőjét a gyerekek kereskedelmében.

Semjén szerint egy ördögien felépített karaktergyilkosság zajlik, szemenszedett hazugságnak és forrás nélküli rágalomnak nevezte az ügyet, majd közölte, hogy a feljelentéseket megtették. A KDNP elnöke hozzátette, esküdt ellensége a pedofíliának, és hogy ő az egyik legátvilágítottabb ember az országban.