Magyar Péter Semjén Zsolt felfüggesztését követeli a javítóintézeti pedofilbotrány kivizsgálásáig

Semjén Zsolt;Magyar Péter;Tisza Párt;pedofíliagyanú;Zsolti bácsi;

2025-09-23 16:48:00 CEST

Érdekesnek találta, hogy a kormánypárti politikus egy papírból felolvasva bizonygatja ártatlanságát.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felfüggesztését követeli Orbán Viktortól egy Facebook-posztban a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter szerint erre addig lenne szükség, amíg ki nem derül, kik követték el azokat a bűncselekményeket, amelyek áldozatai gyermekek voltak a Budapesti Javítóintézetben.

Az ellenzéki politikus jelezte, hogy ugyanezt várják el a Kereszténydemokrata Néppárttól is Semjén Zsolt közfunkciói kapcsán. A miniszterelnök-helyetteshez intézett sorai között felidézte, hogy látta a hétfői parlamenti felszólalást, amikor egy bizonyos „Zsolti bácsihoz” kötött bűncselekmény ügyében szólalt fel. Hozzátette: érdekesnek találta, hogy valaki papírból felolvasva próbálja bizonygatni ártatlanságát. Magyar Péter furcsának nevezte, hogy éppen a miniszterelnök-helyettes reagált az ügyben, valamint azt is megemlítette, hogy Rogán Antal nem tapsolta meg felszólalása végén.

Magyar Péter szerint Semjén Zsolt becsületét csak Pintér Sándor mentheti meg, aki gyermekvédelemért és rendőrségért felelős miniszterként teljes körűen és rekord gyorsasággal kivizsgáltatja az ügyet, és mindent nyilvánosságra hoz. Úgy vélte, ha „aljas lejáratásról” van szó, akkor időszerű lenne bocsánatot kérni az elmúlt 15 év karaktergyilkosságai miatt, amelyeket a Fidesz–KDNP propagandája szerinte nemcsak politikusok, hanem civil emberek ellen is folytatott.

„Ha nem tudná, miről beszélek: legutóbb Hódmezővásárhelyen Szabó Zsolt rendőrkapitány menekült öngyilkosságba, azután, hogy Lázár János házi propagandája elkezdte őt aljas módon támadni” – írta a politikus.