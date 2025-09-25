Ez kezd szakításig fajulni, nemsokára kizárhatják Aleksandar Vučić pártját az Európai Néppártból

Szerbia;diáktüntetés;Európai Néppárt;kizárás;rendőri fellépés;Szerb Haladó Párt;Aleksandar Vucic;

2025-09-25 22:01:00 CEST

Egyre több jel utal arra, hogy az Európai Néppárt (EPP) kizárja az Aleksandar Vučić szerb elnök által fémjelzett Szerb Haladó Pártot (SNS), amely – lévén Szerbia nincs az EU -ban – társult tagja a konzervatív pártcsaládnak.

Hogy került egyáltalán az SNS az EPP-be? Ebben nagy szerepet játszott Angela Merkel, aki az európai porondon Vucic egyik legfontosabb pártfogójának számított. Azóta azonban, hogy a diákok folyamatosan tüntetnek a rezsim ellen, s a rendőrség egyre brutálisabban lép fel a megmozdulások résztvevőivel szemben, az EPP-ben egyre nagyobb a nyugtalanság az SNS jelenléte miatt. A Szerb Haladó Párt sorsa a néppártban különösen azóta képezi vita tárgyát, hogy legutóbb a szerb ellenzéki képviselők látogattak Brüsszelbe. Akkor Manfred Weber, az EPP elnöke és frakcióvezetője az Európai Parlament plenáris ülése előtt a médiának elmondta, hogy gondosan figyelemmel kísérik a szerbiai helyzetet és az események alakulását. Hozzátette, az EPP vezetői kezdeményeztek megbeszélést a szerbiai helyzetről és az SNS tagságáról. Ezzel szinte egyidőben egy brüsszeli kerekasztal-beszélgetésen, amelyen a szerb ellenzék is részt vett, de az EPP képviselői nem, az általános vélemény az volt: nyomást kell gyakorolni az EPP-re az SNS tagságát illetően.

Ana Jakovljevic szerb ellenzéki képviselő a Nova portáljának adott interjúban kifejtette, egy az EPP-től származó forrástól értesült arról, hogy hamarosan megindítják az SNS kizárására irányuló eljárást, mivel a néppárt már egyre komolyabban aggódik a hírneve miatt. A szintén szerb Naim Leo Besiri, az Európai Ügyek Intézetének főigazgatója a Danasnak pedig úgy foglalt állást, az az EPP már nem engedheti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja a Szerbiában zajló eseményeket. „Évekig szemet hunytak az SNS tekintélyelvű gyakorlata felett, azzal az indokkal, hogy jobb Vucicot, legalább névleg, az európai családban tartani, mint teljesen Moszkva vagy Peking felé taszítani. A legutóbbi események, beleértve a tüntetők elleni erőszakot és az intézményekbe vetett bizalom összeomlását, a hallgatást drágábbá tették, mint a reakciót” – mondta. Hozzátette, az EPP-re mind kívülről, mind belülről olyan nyomás nehezedett, hogy kénytelen foglalkozni a témával. Besiri úgy véli, az EPP-ből való kizárás komoly szimbolikus hatással járna. Ezzel ugyanis a szerb elnök pártja már nem kérkedhetne azzal, hogy az európai politika mainstreamjéhez tartozik. „Ez nehezebbé tenné a bejutást a brüsszeli irodákba, gyengébb védelmet jelent az Európai Parlamentben és kevesebb mozgásteret a nemzetközi tárgyalásokon. Más szóval, nem buktatná meg a kormányt, de még jobban elszigetelné” – magyarázza.

Andreas Schieder, aki az EP, az osztrák SPÖ delegációvezetője a szocialista frakcióban, szintén úgy tudja, egyre többen fogalmazzák meg azt a véleményt az Európai Néppárton belül arról, hogy ki kellene zárni a Szerb Haladó Pártot.

Schieder a szerb N1 televíziónak nyilatkozva kiemelte, hogy a konzervatív EPP-ben is egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek szerint Vucic nem illeszkedik már az európai pártcsaládba. „Ez annak a jele, hogy elfogadhatatlan az, ami Szerbiában történik: hogy rendőrök és huligánok verik az utcán tüntető, ártatlan polgárokat, diákokat.” Hozzátette, ki kellene tiltani az ilyen bűncselekmények elkövetőit az EU-ból, de támogatni kell az európai beállítottságú szerb népet.

Schieder hangsúlyozta, hogy az ellenzék egy új, széles demokratikus megújulást sürget a következő választásokon, de csak akkor, ha azokat tisztességes körülmények között bonyolítják le. Hozzátette, az EU részéről egyértelmű üzenetet kell küldeni arról, hogy Vucic az, aki miatt Belgrád távolodik az uniós integrációtól.