„Amíg a Mohu vezére nem jön ide, senki sem megy haza!”

sztrájk;riport;Ecseri út;kukások;Mohu Mol;

2025-09-24 16:04:00 CEST

A elfogadhatatlan feltételek elé állította a kukásokat, akik azonnal sztrájkba léptek. Szerintük a problémáik ugyanazok, mint három éve, a Mohu pedig semmin sem akar változtatni. Holnap folytatják. Riport.

Amíg a Mohu vezére nem jön ide, innen senki sem megy haza! – mondta lapunknak FKF egyik sztrájkoló alkalmazottja a cég ecseri úti telephelyén, miközben átvette a megrendelt pizzát. Odabent több tucat narancs overallba bújt hulladékszállító melós őgyelgett az udvaron az autóik körül. Tudósítónknak egyelőre senki sem akart névvel nyilatkozni. Mint elmondták: most állítják össze a követeléseiket, várják a Mohu vezetését a telephelyre. Tárgyalásra kaptak ígéretet, az időpontja azonban nem világos de hogy mikor, az még nem világos.

Mint kiderült, a sztrájkról kora reggel műszakkezdéskor döntöttek, a Mohu ugyanis elfogadhatatlan feltételek elé állította őket.. Előtte az ecseri úti telep vezetője összehívott egy állománygyűlést, hiába mondták a telepi csoportvezetők, hogy nem kéne, mert ebből baj lesz. Arról, hogy pontosan mi hangzott el, forrásaink nem tudtak nyilatkozni, ám utána a kukások azonnal sztrájkba léptek. Spontán döntés volt, azonnal le is zárták a telephelyet. – Se ki se be – nyomatékosította egyikük. Ha pedig addig nem érkezik senki az „okosok” közül – ahogy a Mohu vezetését nevezik – holnap ugyanígy folytatják. Kollégája vigyorogva fűzte hozzá: – Engem ki is dobtak már korábban a szakszervezetből. Azt mondták, bontom a közösséget a követeléseimmel.

A melósok szerint a problémáik ugyanazok, mint három éve, a Mohu pedig semmin sem akar változtatni. Először is – sorolták – a mozgóbéreket kellene megszüntetni, egységes, átlátható fix bérezésre lenne szükség . Teljesen megszokott, hogy ugyanazért a munkáért egyik hónapban többet, másikban jóval kevesebbet kapnak. Olyan is előfordult, hogy valaki egy kocsin ült a társával és az egyik 150 ezerrel kevesebbet kapott. – Amikor megkérdeztük, hogy ez hogy lehet, akkor csak azt a választ kaptuk, hogy ez így rendben van – idézték fel az egyik beszélgetést. Az nem derült ki, hogy pontosan miért kapnak egyik hónapban kevesebbet. A második fő probléma, hogy a fizetésük nem követi az inflációt. – Az idén is 1-3 százalékokat emeltek, közben meg éppenséggel jóval nagyobb mértékben nőttek az árak – rótták fel a cégvezetésnek, hozzáfűzve, jellemző az is, hogy a Mohu a tárgyalásokon , mindig próbál időt húzni. Utoljára másfél hónapja volt egy megbeszélés a cég vezetésével, ám az akkor is azzal végződött, hogy a melósok adjanak két hetet, és akkor minden rendben lesz. A harmadik probléma, hogy a Mol szerintük létszámstopról döntött, így egyre kevesebb melósnak kell egyre többet dolgoznia. – Előfordult, hogy betegen is ki kellett mennem a terepre, azzal fenyegettek, hogy ha nem megyek, akkor fel is út, le is út – mesélte az egyik kukás.