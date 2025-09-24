Trump beszélni fog Orbánnal az orosz kőolajról

Szijjártó Péter;Donald Trump;orosz olaj;

2025-09-24 22:02:00 CEST

Bár a Külgazdasági és Külügyminisztérium eddig nem válaszolt másfél hete feltett, Donald Trump oroszolaj-ellenes kijelentéseivel kapcsolatos kérdéssorunkra, a jelek szerint az, hogy az ENSZ New York-i közgyűlésén az amerikai elnök bírálata tárgyaként az eddigiektől eltérően immár nevesítette is Orbán Viktort, a jelek szerint Szijjártó Péterből is kiváltotta a tőle más ügyekben megszokott, özönvízszerű közléskényszert.

A külgazdasági és külügyminiszter kedd éjjeltől tegnap délutánig többször is reagált arra, hogy az amerikai elnök az ENSZ-közgyűlés margóján az ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel folytatott tárgyalás során, ama téma kapcsán, miszerint Orbán Viktort sikerül-e lebeszélni az orosz olajvásárlásokról, úgy fogalmazott: „ő a barátom, még nem beszéltem vele, de úgy érzem, ha megteszem, lehet, hogy leáll, és azt gondolom, meg fogom tenni”.

Szijjártó Péter kedd éjjel, ezúttal félreérthetetlenül Trump szavaira utalva, úgy fogalmazott: „mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében, a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni”. Másnap ezt többek között azzal egészítette ki, hogy miközben a nyugat-európai országok átverik a világot, a teljes orosz kőolajexportnak csak két százaléka irányul Magyarországra; az Adria vezeték pedig önmagában alkalmatlan hazánk biztonságos ellátására.

Mindezt az üggyel kapcsolatos, számtalanszor elismételt ideológiai paneljeikbe ágyazta, melynek egyik sarokpontja például, hogy azért nem „tudunk” máshonnan olajat venni, mert Magyarország ott van, ahol van. (Ezt egyébként valódi, nem Fidesz-közeli szakértők határozottan cáfolják.) A felszólalás ugyanakkor nem is hasonlít a külügyminiszternek az uniós vagy tagállami vezetők Trumpéra amúgy megtévesztésig hasonló nyilatkozatait-elvárásait követő hisztérikus, pökhendi, kioktató, terjedelmes válaszait. Annál is kevésbé, hisz a közlemény címe, miszerint „Donald Trump a szívünkből szólt az ENSZ közgyűlésén”. Igaz, az a magyarország fizikai elhelyezkedéséből szerinte következő, atyai kioktatás mellett nyilvánvalóan az amerikai elnök egyéb álláspontjára vonatkozott. Ezzel egyidőben egyébként az illetékes Mol is az Orbán-kormányt támogató közleményben nyomatékosította, hogy „műszaki hibák miatt meghiúsultak az Adria kőolajvezeték kapacitástesztjei”. A horvát fél, az EU és független szakértők szerint ugyanakkor az Adria-vezeték ennek ellenére alkalmas az orosz eredetű Barátság kiváltására.