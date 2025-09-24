Szijjártó Péter megüzente Donald Trumpnak, hogy Magyarország nem hajlandó leválni az orosz kőolajról

Szijjártó Péter;Donald Trump;orosz olaj;

2025-09-24 18:20:00 CEST

A tárcavezető arra reagált, hogy Donald Trump beszélni akar Orbán Viktorral arról, hogy Magyarország váljon le az orosz kőolajról.

Egyértelművé Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy Magyarország akkor sem hajlandó lemondani az orosz energiahordozókról, ha Donald Trump megpróbálja rávenni erre Orbán Viktort.

A tárcavezető az M1-nek arról beszélt, hogy a friss adatok szerint Oroszország összes kőolaj-exportjának mindössze 2,2 százaléka irányul Magyarországra, majd arról beszélt, hogy támogatják Donald Trump elnök minden létező erőfeszítését az orosz-ukrán béke érdekében, azonban „a földrajzi helyzetünk az kialakít egy valóságot”, és ezt megváltoztatni nem tudjuk. Úgy folytatta, zajlottak tesztek azzal kapcsolatban, hogy az Adria-kőolajvezeték ellássa Magyarországot és Szlovákiát, de ez a vezeték szerinte erre egyelőre alkalmatlan, csak kiegészítő vezeték lehet.

Szijjártó Péter képmutatással vádolta meg az Európai Uniót, mert szerinte a többi uniós tagállam is vásárol orosz olajat, csak éppen valamely más országon keresztül, „átcímkézve” teszik ezt. Az ATV-nek nyilatkozva a tárcavezető azt is magyarázta, hogy ha lenne tengerpartunk, akkor más lenne a helyzet, de nincs, így annyit tudnak tenni, hogy összekötik Magyarországot a szomszédokkal. Szijjártó Péter állítása szerint ez meg is történt, minden feladatot elvégeztek, 7-ből 6 szomszédos országgal össze vagyunk kötve, a háború kitörése után pedig kérték Horvátországot, hogy növeljék a kőolajvezetékek kapacitását, de nem a kapacitást növelték, hanem a tranzitdíjat.

A tárcavezető azt is kifejtette, hogy beszélt már a témában Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, akinek állítása szerint el tudta magyarázni, hogy milyenek a földrajzi adottságok és hogy ezt figyelembe kell venni, amikor elvárják az orosz olajról való leválást. A kérdésre, hogy akkor Donald Trump miért mondta azt, amit, a miniszter úgy válaszolt, hogy szerinte azért, mert sok EU-tagország kerülőúton ugyanúgy megveszi az orosz energiahordozókat. Az ATV azt is megkérdezte, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújának a kezdete óta az Orbán-kormány miért vásárol egyre több orosz kőolajat és miért növelte tovább az orosz függőséget 61 százalékról 86 százalékra. Erre Szijjártó Péter úgy reagált, hogy mindig annyi olajat vesznek, amennyi szükséges az ország és a finomítók működtetéséhez. A tárcavezető arra csak kitérő válaszokat tudott adni, hogy ha az orosz kőolaj olcsó, akkor miért drágább Magyarországon 5 százalékkal az üzemanyag, mint az uniós átlag. Szijjártó Péter szerint ha nem Oroszországból vesszük az kőolajat akkor még nagyobb lett volna az áremelkedés, de arra a felvetésre nem reagált érdemben, hogy esetleg az Orbán-kormány hatalmas adói miatt ennyire drága-e a benzin.