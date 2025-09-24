A kabinet tagjai, illetve a Fidesz és a KDNP feljelentéseket tettek és tesznek a rágalmazókkal szemben jogi eljárást indítanak.
A brit és az amerikai hírszerzés vezetői megerősítették, államaik közösen és határozottan ellenállnak a putyini Oroszország Ukrajna ellen indított agressziós háborújának.
Fiatal lengyel nő érkezett a felbolydult Budapestre 1939 karácsonyán. Krystyna Skarbek, későbbi nevén Christine Granville (1908–1952) színleg riporter volt, valójában brit titkos ügynökként segítette a háborúból menekülő honfitársait, szervezte a földalatti ellenállást, a megszállt Lengyelországból kémjelentéseket továbbított Nyugatra, Szlovákián és hazánkon keresztül. A vakmerő szabadsághős, aki pénzben kifejezhetetlen értékű szolgálatot tett a szövetségeseknek, a háború után méltatlan körülmények közt élt tragikusan fiatalon bekövetkezett haláláig. Belső ragyogással párosuló, kivételes lélekjelenléte egy James Bond-regény legendás női karakterét ihlette.
A lányával együtt megmérgezett orosz exkém aktívan részt vett az orosz hírszerzés leleplezésében – írja a New York Times. Ez új megvilágításba helyezi a diplomáciai botránnyá mélyülő ügyet.
A brit kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) már legalább öt éve figyelhette egykori ügynökét, az angliai Salisbury városában márciusban súlyos mérgezést szenvedett Szergej Szkripalt - írja az MTI.
Valószínűleg mégsem gyilkosság áldozata lett a brit hírszerzés (MI6) bizarr körülmények között három éve elhunyt egyik kémje, akinek ruhátlan holttestét egy sporttáskába zárva találták meg - közölte a Scotland Yard.