A tragikus sorsú lengyel kémnő, aki kincset ért a briteknek és női James Bond-karaktert is ihletett

Fiatal lengyel nő érkezett a felbolydult Budapestre 1939 karácsonyán. Krystyna Skarbek, későbbi nevén Christine Granville (1908–1952) színleg riporter volt, valójában brit titkos ügynökként segítette a háborúból menekülő honfitársait, szervezte a földalatti ellenállást, a megszállt Lengyelországból kémjelentéseket továbbított Nyugatra, Szlovákián és hazánkon keresztül. A vakmerő szabadsághős, aki pénzben kifejezhetetlen értékű szolgálatot tett a szövetségeseknek, a háború után méltatlan körülmények közt élt tragikusan fiatalon bekövetkezett haláláig. Belső ragyogással párosuló, kivételes lélekjelenléte egy James Bond-regény legendás női karakterét ihlette.