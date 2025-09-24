Káncz Csaba állítólag nem tudta, hogy az MI6-hez köthető cégtől kap utalást

pedofilgyanú;MI6;Szőlő utca;

2025-09-24 19:19:00 CEST

Tizenkét alkalommal kapott pénz egy olyan cégtől, amely a brit külföldi hírszerzéshez köthető.

Nem kérdezték meg a Privátbankár újságírójától, hogy rendelkezik-e bizonyítékkal arra, politikusok is érintettek-e a Budapesti Javítóintézettel kapcsolatos botrányban.

Mint korábban hírt adtunk róla, az Igazságügyi Minisztérium szerdán nyilvánosságra hozott jelentésében Káncz Csaba is szerepel. Ő korábban Facebook-oldalán név szerint említette két olyan fideszes politikus nevét, akiknek szerinte kiskorú gyerekeket szállítottak. Információját „egy országosan ismert, befolyásos politikai család befolyásos tagjától” szerezte, akinek kilétét forrásvédelemre hivatkozva nem fedte fel. A dokumentumban azt is felróják neki, hogy 2012 és 2016 között tizenkét alkalommal kapott pénzt egy olyan, üzleti hírszerzéssel foglalkozó cégtől, amelyet a brit külföldi hírszerzés, az MI6 korábbi munkatársai alapítottak.

Káncz Csaba a Telex megkeresésére meglepetésének adott hangot. Azt mondta, valóban szerződésben állt ezzel a vállalkozással, de nem tudta, hogy az az MI6-hoz köthető. „Honnan tudhattam volna, hogy az egy fedőcég?” – tette fel a kérdést, hozzátéve: tudomása szerint egy üzleti konzultáns cégről van szó.