Jámbor András: Én lennék a legboldogabb, ha megjönne a cselekvőképesség az Orbán-kormánynál

2025-09-24 21:27:00 CEST

Ő lenne a legboldogabb, ha a kabinet végre javítana a gyermekvédelmi rendszeren.

Politikai propagandapapírnak nevezte az Igazságügyi Minisztérium jelentését a Párbeszéd–Zöldek országgyűlési képviselője.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Tuzson Bence által nyilvánosságra hozott dokumentumban többek között Jámbor András neve is szerepel, mint olyasvalakié, aki aktívan terjesztette azokat az információkat, amelyek szerint „nagyon magas rangú politikusok” is érintettek a Budapesti Javítóintézettel kapcsolatos botrányban. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy szerda délutáni nyilatkozatában szintén megnevezte Jámbor Andrást, jelezve: itt az ideje annak, hogy feltárják a múltját.

Az ellenzéki politikus szerdán közzétett állásfoglalásában azt mondta, a vizsgálati anyagban többször említik a nevét, mint az intézmény korábbi igazgatójáét, Juhász Péter Pálét. Felidézte, hogy a jelentés szerint a valótlanságok terjesztésével az a célja, hogy előidézze a kormány cselekvőképtelenségét. Ezzel szemben ő a gyermekvédelemben szükséges érdemi lépéseket, a hibák kijavítását, a dolgozók bérének emelését, valamint Orbán Viktor ígéretének betartását sürgeti, miszerint több jusson egy gyermek étkezésére, mint a jelenlegi 1500 forint.

Hozzátette: a dokumentum nem tér ki arra, hogyan folytathatta Juhász Péter Pál tíz–tizenöt éven keresztül tevékenységét. Hiába voltak feljelentések és súlyos ügyek már a 2000-es években, a rendőrség nem lépett, miközben a gyermekvédelemben előrelépett, kitüntetéseket és új vezetői megbízásokat kapott. Arra sem jutott figyelem, kik segítették a korábbi igazgató karrierjét és bűnös tevékenységének folytatását – sorolta.

Nem én teremtem meg a kormányzat cselekvésképtelenségét, hanem maga a kormányzat az, ami egy évtized óta cselekvésképtelen a gyermekvédelmi rendszerben. Én lennék a legboldogabb, hogyha megjönne ez a cselekvőképesség a kormánynál – fogalmazott. Kiemelte, hogy kész bármilyen vizsgálat elé állni: megvizsgálhatják a kapcsolatait és a bankszámláját, ahogy azt szerinte vélhetően többször megtették már. Jámbor András hangsúlyozta: ellenőrizhetnek bármit, amivel kapcsolatban áll, soha senkit nem rágalmazott, és ebben az ügyben is ugyanazt teszi, mint eddigi élete során: igyekszik a magyar nép érdekeit képviselni.