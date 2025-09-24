Hadházy Ákos: Rendőrök foglalták le Káncz Csaba számítógépét

rendőrség;rágalmazás;lefoglalás;pedofilgyanú;

2025-09-24 21:25:00 CEST

Egy rágalmazás miatt indult eljárásban jelentek meg lakásán a rendőrök.

Rendőrök foglalták le a Privátbankár újságírójának számítógépét – közölte Hadházy Ákos egy szerda esti Facebook-bejegyzésben.

Az ellenzéki politikus szerint mindez azért történt, mert Káncz Csaba egy korábbi Facebook-bejegyzésében érintettként nevezett meg fideaszes politikusokat a Budapesti Javítóintézet körüli gyűrűző pedofilgyanú ügyében.

Kifogásolta, hogy ez egy rágalmazási feljelentés nyomán történt, amelyet az ügyészség közvádassá minősített. A Nemzeti Nyomozó Iroda intézkedését aránytalannak és megfélemlítőnek nevezte, amit szerinte „a putyinizmus új szintje” jelent. A hatósági fellépést több szempontból is törvénytelennek tartotta, és felvetette, mi szükség van erre az igyekezetre. „Különösen aggasztó az a nevetséges, kommunista időket idéző kémsztori, amivel a mai napon a »kormányjelentés« a poszt szerzőjét próbálta lejáratni. A propagandisták már állampuccsról beszélnek. Miért van ezekre szükség, ha a geopolitikai szakértő által leírt információ hamis?” – tette fel a kérdést. A hatalmi fellépést szintén aggasztónak nevezte.

Bírálta a Tuzson Bence igazságügyi miniszter által közzétett jelentést is, amelyet szakmailag súlyosan kifogásolhatónak tart.

Ezt a többi között azzal indokolta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal 2016 elején nemzetbiztonsági átvilágítást (C típusú átvilágítást) végzett Káncz Csabáról, és Kövér László aláírásával 2016. február 8-án ötéves nemzetbiztonsági tanúsítványt kapott, amelyet soha nem vontak vissza. Ennek köszönhetően tudott az újságíró összegeket fogadni egy, az MI6-hoz köthető bankszámláról. Hadházy Ákos hozzátette, hogy Káncz Csaba nem Molnár Zsolt, hanem Szél Bernadett tanácsadójaként vett részt a nemzetbiztonsági bizottság ülésein.