Megszólalt az MTK edzője - Vizsgálatot rendelt el a MÚSZ

Azonnali vizsgálatot rendelt el a Magyar Úszó Szövetség, miután megjelent egy cikk arról, hogy az MTK egyik edzője kiskorú lányoknak küldözgette el a meztelen fotóit. A pedofilgyanúba keveredett edző az atv.hu-nak úgy reagált: valóban ő szerepel a portál által közölt képen, de azt nem gyerekeknek küldte el, hanem volt barátnőjének, akivel megromlott a viszonya.