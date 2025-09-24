Nehéz a parlamenti frakcióvezetők élete.
Egy napja még úgy tűnt, a 76 éves színész- és énekesnőt - bár elhiszi, amit mondanak - nem hatja meg, ami a popsztár áldozataival történt. Most jelezte: szerencsétlenül fogalmazott.
Azonnali vizsgálatot rendelt el a Magyar Úszó Szövetség, miután megjelent egy cikk arról, hogy az MTK egyik edzője kiskorú lányoknak küldözgette el a meztelen fotóit. A pedofilgyanúba keveredett edző az atv.hu-nak úgy reagált: valóban ő szerepel a portál által közölt képen, de azt nem gyerekeknek küldte el, hanem volt barátnőjének, akivel megromlott a viszonya.
Megszüntette a rendőrség szerdán a Pécsi Egyházmegye egyik papjával szemben, kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt indított nyomozást - erősítette meg a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (BMRFK) a hvg.hu értesülését.