NER-káderek közelében is feltűnt a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója

Volánbusz; NER;Szőlő utca;

2025-09-24 17:02:00 CEST

Egyik céges partnere például a Volánbusz vezérigazgatója volt.

A 444 áttekintette egy kicsit a Szőlő utcai javítóintézet emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsított igazgatójaként elhíresült Juhász Péter Pál karrierjét, és talált néhány érdekes részletet. Az igazgatónak ugyanis vállalkozói karrierje is van, amelynek köszönhetően előkerül egy-egy NER-es kapcsolatok is.

A cikk szerint Juhász Péter Pál 2001 nyarán vett részt két cég alapításában. Az egyik cég az EU-CENTRAL Kft., ez a máig működik, a másik pedig a Seven Clean Kft., aminek 2016-ban elrendelték a felszámolását. Előbbinek 2015-ig, utóbbinak egészen a felszámolásig az ügyvezetője volt, tehát még évekkel azt követően is, hogy kinevezték a Szőlő utcában fekvő Budapesti Javítóintézet élére. Az EU-CENTRAL cégbírósági iratok szerinti főtevékenysége nyomozási, biztonsági tevékenység, a már megszűntetett Seven Clean pedig takarítással, tisztítással foglalkozott hivatalosan, ám mindkét cég feltüntetett több tucat más tevékenységet is a cégiratokban, könyvkiadástól a fémmegmunkálásig - írja a lap.

A cégek a kimutatásokban jellemzően egy vagy két alkalmazottat tűntettek fel, akikkel minimális, néhány százalékos profitot sikerült produkálniuk. Juhász Péter Pál nem egyedül vitte a cégeket, vele együtt összesen hat szereplő adogatta egymásnak a tulajdonosi és cégvezetői jogokat a két kft.-ben, továbbá feltűnt a színen egy Seychelles-szigetekre bejegyzett offshore cég is. Az érdemi szereplők szűk körében egyik személy pedig a 444 szerint igen jó karriert futott be a NER-ben, miképp a cégek ügyvédje is.

A lap hangsúlyozza, nincs arra utaló jel, hogy ők tudtak volna akár Juhász Péter Pál visszaéléseiről, akár arról, hogy élettársával a gyanú szerint prostitúcióra kényszerítettek gyermekvédelemben nevelkedett lányokat.

Az offshore cég ügyvédje, egy bizonyos Dévényi Gergely az EU-CENTRAL Kft. esetében 2012. november 30. és 2014. szeptember 29. között, a Seven Clean Kft. esetében pedig 2013. január 29. és 2014. szeptember 29. között kézbesítési megbízottként szerepelt, továbbá megjelent a szőlő utcai igazgató egy 2008-ban alapított egyszemélyes cégében, a MAUGLI Kft.-ben is, szintén ügyvédként. E cégnek egyébként a mai napig Juhász Péter Pál a tulajdonosa és az ügyvezetője.

Mindennek azért van jelentősége, mert Dévényi Gergely 2012 szeptemberétől a Volánbusz Zrt. igazgatási és jogi igazgatója is lett, majd 2013. július 19-én a társaság akkori tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága vezérigazgatóvá nevezte ki. Bő két évvel később, 2015 decemberében váltották le és átkerült a BKV-hoz, ahol Bolla Tibor akkori vezérigazgatónak adott tanácsokat, majd 2016 júniusától a BKK vezérigazgató-helyettese lett. A budapesti tömegközlekedésben 2017 októberéig volt vezető pozíciókban. Dévényi Gergely mindemellett a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium-alapító Tombor András vállalkozó, NER-közeli háttérember bizalmasaként is ismertté vált, jelenleg pedig a Magyar Kertörökség Alapítvány főtitkára, amelyről a 24.hu korábban megírta, hogy milliárdos támogatást kapott az államtól.

A cikk felhívta a figyelmet egy másik cégtársra is, bizonyos Bencsik Zoltánra, aki 2014-2015-ben a Volán Egyesülés vezérigazgató-helyettese volt. A Budapesti Javítóintézet igazgatóját váltotta tulajdonosként az EU-CENTRAL-ban és a Seven Cleanben. Bencsik Zoltán állítása szerint 15 éve ismerkedett meg Juhász Péter Pállal, de magánemberként nem tartotta vele a kapcsolatot és elmondása szerint a javítóintézeti igazgatóval szemben megfogalmazott vádakról is a sajtóból értesült.

A 444 említést tesz még több más szereplőről, például Martin Graham Samuels brit üzletemberről, aki a Seychelle-szigeteki offshore cég, a Stelton Invest & Trade Corp. nevében tűnt fel, mint aláíró. Ő azért fontos személy, mert annak idején az azeri pénzmosási botrányban is szerepet játszó offshore cégek igazgatójaként vált ismertté 2017-ben.