Egyre nehezebb eladni az ingatlanokat

Tovább nőtt az eladásra kínált lakások és házak száma, holott júniusban kevesebb hirdetést adtak fel. Ez azt jelenti, hogy egyre nő az értékesítési idő, vagyis a jelenlegi árakon egyre nehezebb túladni egy-egy lakáson vagy házon.