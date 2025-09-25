kormányinfó;

Részvét

Gulyás Gergely  részvétét nyilvánította Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halála miatt. Az ezzel kapcsolatos kérdésre megjegyezte, az Orbán-kormánnyal szembeni rágalmak sűrű erdejében egy nagyon súlyos vád már minuszos hírnek hangzik, és hozzátette, felelőssé tenni Lázár Jánost minden határon túlmenőnek gondolja.

Arra a felvetésre, hogy a Promenád24 cikkét az ORFK is visszautasította, azt kérdezte, miért nem Márki-Zay Pétert kérdezik. Arról, hogy milyen a közbiztonság, a hódmezővásárhelyiek tudnak beszélni - jelentette ki. Kérdésre azt is közölte, az ügyben nem volt vita Pintér Sándor és Lázár János között.

