Az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője cáfolta a Promenád24 portál hazugságait a lejárató cikk után öngyilkosságot elkövető rendőrkapitányról

rendőrség;cáfolat;Promenád24;kormánypropaganda;Gál Kristóf;Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány;

2025-09-23 20:13:00 CEST

Gál Kristóf a cikket nem minősítette, de ismertette a tényeket.

Bár folyamatban lévő ügyekben általában nem nyilatkozunk, a magánéletet nem keverjük össze a hivatással, most mégis kivételt teszünk, mert egy kollégánkat ért nemtelen támadás és ő már nem védheti meg magát - közölte Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője egy, a Facebookra feltöltött videóbejegyzésben.

A szóvivő a sajtóterméket meg nem nevezve, de egyértelműen a Lázár Jánoshoz köthető Promenád24 lejárató cikkére reflektált, amelynek megjelenése után néhány nappal Szabó Zsolt alezredes, hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkos lett.

Gál Kristóf röviden ismertette Szabó Zsolt életútját, aki, mint mondta, több mint 24 éve volt rendőr. A ranglétrát végigjárva előbb kisteleki rendőrkapitány volt, majd immár hét éve Hódmezővásárhely első számú rendőre. Mint mondta, egy rendőr arra esküszik, hogy másokat megvédjen, akár az élete árán is, és Szabó Zsolt számára mindig fontos volt a hívatása, önmaga és az általa vezetett szervezet szakmai teljesítménye. Szerette munkáját, miképp a családját, kollégáit is - mondta a szóvivő.

Gál Kristóf elmondta, azt, hogy végül a rendőr miért fordult maga ellen, talán sosem tudjuk meg, de ezt követően rátért arra az ismert eseményre, hogy mi is történt az öngyilkosság előtt: – Az elmúlt hetekben egy, szokásos módon névtelenül megjelent írásban kezdtek célozgatni arra, hogy a hódmezővásárhelyi rendőrség rosszul végzi dolgát. A várost ellepi a bűn, és ennek egyik oka, hogy a rendőrkapitány nem a munkájára koncentrál, mert magánélete fontosabb, mint a közérdek. Mindezt védett, szabad véleményként tálalták az olvasók elé, amiért aztán felelősséget sem kell vállalni – hangsúlyozta.

A cikket, annak ismeretlen szerzőjét, az azt közlő médiafelületeket nem minősítjük. Nem a mi dolgunk. Az viszont annál inkább, hogy röviden bemutassuk a tényeket - folytatta Gál Kristóf, majd felhívta a figyelmet: a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság a megyei jogú városok felderítési eredményességi rangsorában az elmúlt öt évben háromszor, például tavaly is az elsők között végzett, egyszer második, egyszer harmadik lett, jelenleg is a második helyen áll. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a tavalyi részadatokhoz képest 33 százalékkal csökkent, a felderítési mutató pedig 87 százalékra emelkedett - ismertette Gál Kristóf.

A szóvivő hozzátette, mindez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne kötelességük még jobbá tenni az eredményeket, és azt se, hogy ne fogadnák el a valóságon alapuló, építő jellegű kritikát, és az eltérő, szélsőséges értékítéletekhez is hozzászoktak. „Ugyanakkor a kollégáinkat ért alaptalan vádaskodást, célozgatást, magánéletükben vájkálást visszautasítjuk” - fogalmazott Gál Kristóf, majd közölte: Szabó Zsolt rendőr alezredes családjával együttéreznek, szakmai munkáját nagyra értékelik, emlékét megőrzik.

Mint ismert, a rendőrkapitány halála megrázta a hódmezővásárhelyieket, több megemlékezést is tartottak Márki-Zay Péter polgármester részvételével. A városvezető az ügyben felhívta a figyelmet Lázár János építési és közlekedési miniszter felelősségére, tekintettel arra, hogy a helyi NER-es portál köztudomásúlag a tárcavezető személyes szája íze szerint közli lejáratóanyagait. Lázár természetesen visszautasította, hogy felelőssége lenne az ügyben és gazembernek nevezte Márki-Zayt, amiért a városvezető szerinte bűnbaknak próbálja őt megjelölni. A polgármester viszontválaszképp viszonozta a gazember jelzőt a miniszter részére. Ami magát a Promenád24-et illeti, az öngyilkosság után a cikket törölték, de még a törlésről szóló közleményben is azzal magyarázkodott, hogy az írást „kizárólag kegyeleti okból” távolították el.