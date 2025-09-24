Lázár János nem érez felelősséget a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány haláláért

Lázár János;tragédia;Promenád24;Márki-Zay Péter;Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány;

Az építési és közlekedési miniszter részben meg is védte a hozzá elég közeli portál, a Promenád24-nek az Országos Rendőr-főkapitányság által cáfolt állításait.

Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus haláláról kérdezte Lázár Jánost az ATV. Az építési és közlekedési miniszter kijelentette: Gonosz dolog öngyilkosságból kampányt csinálni.

Egy fiatalember halála önmagában is megdöbbentő. Ha azonban önkezével vet véget az életének, az egyenesen felfoghatatlan. El sem tudom képzelni, mennyi rossz dolog együttállása kellhet ahhoz, hogy valaki végül ne lásson más megoldást, csak ezt. Ismeretlenül is szíven ütött ez a tragédia. Apaként ilyenkor nyilván az árván maradó gyerekek jutnak az ember eszébe először. Elmondhatatlanul sajnálom őket és természetesen az édesanyjukat is - fogalmazott a tárcavezető, majd hozzátette, szerinte a „politikai cirkusz” is csak tetézi a fájdalmukat, de ez nem zavarja azokat, akik csinálják.

Bevallása szerint Lázár János „a legvadabb álmában sem feltételezte volna”, hogy valaki majd összefüggésbe hozza a tragédiával, mint ahogy azt sem, hogy erre fogadókészség is lesz. Hangsúlyozta, Szabó Zsolttal nem is ismerték egymást, így konfliktusuk sem lehetett, nem is volt. A tárcavezető elmebajnak nevezte a feltételezést, hogy azért orrolt volna meg rá, mert a rendőrkapitány engedélyezte a tüntetést a batidai vadászkastélynál. – Szerintem könnyebb azokat a politikusokat felsorolni, akik még nem csináltak performanszot Batidán, mint azokat, akik már igen. A Lázárinfókon is kapok hideget-meleget. Nekem igazán bárki, bármit a fejemre olvashat, és meg is teszi, ráadásul a legnagyobb nyilvánosság előtt. Komolyan elhiszi bárki, hogy van időm egy aszfaltrajzversennyel foglalkozni, vagy egyáltalán érdekel még a hódmezővásárhelyi polgármester újabb erőlködése?” - tette fel a kérdést. A „Lázár=Kirk” graffiti valóban nem játék, de az sem a rendőrség, hanem a szervezők felelőssége - tette hozzá a következő kérdésre válaszolva.

Arra a kérdésre, hogy érez-e felelősséget a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halála miatt, a miniszter kijelentette:

Nem érezhetek felelősséget egy olyan tragédiával kapcsolatban, amelynek az áldozatát nem ismertem, és ahol a döntés valódi okai a számomra éppúgy ismeretlenek, mint bárki más számára. Azok számára is, akik most veszik a bátorságot, hogy egy halott nevében tegyenek nyilatkozatokat

- fogalmazott, majd a neve kimondása nélkül ismét Márki-Zay Pétert emlegette, aki szerinte tényleg nem ismer erkölcsi gátat, ha mások magánéletéről van szó, esetenként lebuziz embereket és vélelmezett házasságtörésről oszt meg információkat.

Lázár János a hozzá köthető Promenád24 cikkét elmondása szerint csak a rendőrkapitány öngyilkossága után olvasta, azonban azzal összefüggésben, hogy a rendőrség cáfolta a portál hazugságait, a miniszter kvázi az ott megfogalmazott állítások, sugalmazások védelmére kelt: – Amit most a rendőrség mond, számomra több kérdést vet fel, mint amennyi választ ad. Azt állítják, hogy a cikkel szemben, amely a romló közbiztonságról ír, a statisztikák azt mutatják, hogy a városban minden rendben. Az egy külön vitát megérne, hogy ha minden rendben és semmi látnivaló, akkor mégis miért téma évek óta a városban a közbiztonság? Azért, mert nyilván az emberek a szemüknek hisznek, nem a rendőségi statisztikáknak. Nem én mondom, hanem a polgármester, aki többször nyíltan kritizálta rendőrség munkáját. Azt azért ne várja el rendőrség, hogy politikusok – függetlenül attól, hogy melyik oldalon állnak -, az újságírók – függetlenül attól, hogy kivel szimpatizálnak -, vagy a polgárok – függetlenül attól, hogy kire szavaznak – hallgassanak, ne mondjanak véleményt, kritikát a munkájukról - jelentette ki.

A tárcavezető ezek után azt fejtegette, számára nem hihető, hogy egy rendőrtiszt egy újságcikk miatt eldobja magától az életét. „Ezzel a leegyszerűsítő magyarázattal szerintem az áldozatot is megalázzák azok, akik ilyesmit sugallanak vagy állítanak. Az viszont aggaszt, hogy a rendőrség azt mondja, nem tudják, mi történt. Épp ilyen szomorú esetekben kellene mindent megtenniük, hogy közelebb kerüljünk az igazsághoz” - mondta, mintha a rendőrség nem tett volna meg mindent az okok felderítése érdekében.