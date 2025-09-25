Gulyás Gergely politikusok mentelmi jogát is felfüggesztené a Budapesti Javítóintézet ügyében

kormányinfó;

A kormánypárti Hír TV megismétli Kocsis Máté '50-es évekre emlékeztető szóhasználatát, miszerint „államellenes puccskísérletről” van szó. A miniszter kijelentette, hogy mindenki számára, aki nem gazember, nyilvánvaló, hogy kormánytagok nem érintettek az ügyben. Megismételte, hogy ennél durvább, alaptalan vádakat még nem fogalmaztak meg.

Ruszin-Szendi Romulusz biztosan szabálysértést követett el, arról pedig folyik a vizsgálat, hogy bűncselekmény is történt-e, amikor engedéllyel tartott fegyverét viselte. A sajtótól a miniszter nem vár korrektséget, de szerinte nyilvánvaló, hogy vissza kellett vonni a Tisza Párt honvédelmi szakértőjének fegyverviselési engedélyét.

A HírTV az állítólagos Tisza-adócsomagot is szóba hozta, aminek Gulyás Gergely szerint nagyon súlyos következményei lennének.

Magánvádas ügyben a parlament nem szokta a mentelmi jogot felfüggeszteni, de ilyen ügyben, mint a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos vád, a miniszter megszavazná a mentelmi jog felfüggesztését.

Gulyás Gergely állítása szerint a szólásszabadság pártján áll, de szerinte a szólásszabadságnak megvannak a korlátai, ő egy „egészséges társadalmi értékítéletben” bízik. Ezt Charlie Kirk halálával kapcsolatban jelentette ki, hozzátéve, nem hiszi, hogy minden bolondot bíróság elé kell állítani.