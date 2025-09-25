Gulyás Gergely;kormányinfó;Vitályos Eszter;Budapesti Javítóintézet;

A kozmikus szeretet után két nappal jött a kozmikus gyűlölet – Kormányinfó percről percre

Bár a Digitális Polgári Körök szombati nagygyűlésén még Orbán Viktor is szeretetet hirdetett, vasárnap pedig több tízezer ember tüntetett a közbeszéd tisztaságáért, hétfőn ezt simán elsöpörte néhány kérdés a Budapesti Javítóintézet botrányáról. A miniszterelnök izomból kommunistázni, Kocsis Máté pedig fenyegetőzni kezdett. 

Orbán Viktornak lesz egy nem túl kellemes beszélgetése Donald Trumppal is.

A polgármesteri cím mellett a testületi többséget is újra megszerezte a csurgói ellenzék a vasárnapi időközi voksoláson, a tavaly az addigi kormánypárti városvezetőt legyőző Ilia Csaba pedig ezúttal a hivatalosan független, a gyakorlatban azonban a kormánypártok támogatását élvező Kozmáné Radák Edinát is legyőzte – még ha csak minimális, 1,3 százalékos különbséggel is. 