A kozmikus szeretet után két nappal jött a kozmikus gyűlölet – Kormányinfó percről percre

2025-09-25 09:45:00 CEST

Bár a Digitális Polgári Körök szombati nagygyűlésén még Orbán Viktor is szeretetet hirdetett, vasárnap pedig több tízezer ember tüntetett a közbeszéd tisztaságáért, hétfőn ezt simán elsöpörte néhány kérdés a Budapesti Javítóintézet botrányáról. A miniszterelnök izomból kommunistázni, Kocsis Máté pedig fenyegetőzni kezdett.

Orbán Viktornak lesz egy nem túl kellemes beszélgetése Donald Trumppal is.