Kiderült, mi a nemzeti konzultáció negyedik, orosz gázzal kapcsolatos kérdése

Oroszország;földgáz;kőolaj;nemzeti konzultáció;rezsicsökkentés;Hidvéghi Balázs;

2025-09-25 13:59:00 CEST

Hidvéghi Balázs ezúttal is a Facebook-oldalán árult el részleteket.

Mint az a csütörtöki Kormányinfón kiderült, arról is lesz szó a nemzeti konzultációban, hogy az olcsó orosz helyett Magyarország más forrásokból szerezzen-e be földgázt. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pedig már ismertette is az erre vonatkozó kérdést a Facebook-oldalán.

Bejegyzése szerint a konzultáció negyedik kérdése így szól majd:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?”

A mellékelt videó alapján pedig a válaszlehetőségek a következők lesznek:

Igen, egyetértek, nincs szüksége Magyarországnak orosz olajra és gázra, és nem szabad fenntartani a rezsicsökkentést.

Nem értek egyet. Magyarországnak olcsó energiára van szüksége, és fenn kell tartani a rezsicsökkentett árakat, mert a rezsicsökkentés eltörlése veszélyesen megemeli a magyar családok gáz- és villanyszámláját.

Hidvéghi Balázs a videóban kiemelte,

Magyarországon az átlagfogyasztás erejéig a magyar családok csökkentett árat fizetnek a gázért és a villamos energiáért, ennek köszönhetően az Európai Unión belül a magyarok fizetik a legkevesebbet a rezsiért,

Brüsszel a bevezetése óta támadja a rezsicsökkentést, a brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a támogatott energiaárakat, és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek,

egyes vezető politikusok a rezsicsökkentést humbugnak nevezték, az egyik párt szakértője pedig azt mondja, hogy szerinte az a jó, ha az emberek nem kevesebbet, hanem többet fizetnek a gázért és az áramért,

Brüsszel és több ellenzéki párt is újabban már az orosz olaj és gáz vásárlását kerek-perec meg akarja tiltani Magyarország számára, ezek a tervek egy átlagos magyar háztartásnak több mint félmillió forinttal emelnék meg az éves rezsikiadásait.

– A kormány szerint Magyarországnak szüksége van az olcsó energiára és fenn kell tartani a rezsicsökkentést. A brüsszeli követeléseket kiszolgáló politikai erők mindezt veszélybe sodornák. Ne engedjük, hogy végrehajtsák ezeket a terveket. Vegyünk részt a nemzeti konzultációban és tiltakozzunk a rezsicsökkentés eltörlése ellen – zárta videóját Hidvéghi.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón leszögezte, Magyarország számára kulcsfontosságú, hogy az energiabeszerzések terén Oroszországgal megmaradjon a gazdasági kapcsolat. Arról is beszélt, hogy az energiahordozók vásárlása nem ideológiai, hanem földrajzi kérdés, ezen túl jelezte, hogy Orbán Viktor szerda este ezt az álláspontot ismertette Donald Trump amerikai elnökkel is. Később kérdésre válaszolva elmondta: hogy ezt Trump hogy értékeli, azt tőle kell megkérdezni, de az amerikai elnök üzletember, vélhetően megérti, hogy nem éri meg, ha egy átállás az ország GDP-jének 4 százalékába kerülne.