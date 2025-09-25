Néma tüntetést szervez a pedofília áldozataiért a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

demonstráció;gyermekvédelem;tüntetés;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;MKKP;

2025-09-25 14:43:00 CEST

„Hol vannak a pedofilakták, mi történt Bicskén, mi történt Kaleta Gáborral, tart-e még a Szőlő utcai rémség?” – teszi fel a kérdéseket az ellenzéki párt. Vasárnap 18 órára várják az embereket a Kossuth térre, ahol egyórás néma demonstrációt tartanak azok mellett, akiket nem hallunk.

„Legyen vége! Néma kiállás azok mellett, akiket nem hallunk” címmel egyórás néma demonstrációt hirdetett az áldozatokért a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP). A tüntetés vasárnap 18 órától lesz a Kossuth téren – derül ki a párt csütörtöki Facebook-bejegyzéséből.

„Nem beszéltek velük, nem beszéltek róla. Akkor mi nem beszélünk veletek. Semmit nem tudunk. Másfél éve nem csináltatok semmit. (…) Kuss van, sokatmondó kuss. Ilyet Tőletek nem is láttunk soha. Még a legrosszabb időkben is volt bűnbak. Most nincs semmi: nemhogy felelős, fedősztori sem. Semmi. Csak a hallgatás” – hangzik a közlemény. Az MKKP szerint a konstruktív párbeszédnek kiemelt helye lenne a közéletben, de a legfontosabbról, a gyerekekről nem lehet.

„Hol vannak azok a bűnözők, akik a legvédtelenebbeket veszik célba? Hol vannak a pedofilakták, mi történt Bicskén, mi történt Kaleta Gáborral, tart-e még a Szőlő utcai rémség?”

– teszik fel a kérdéseket a kétfarkúak. Majd azzal folytatják: „Vasárnap egy órát állunk némán a Parlament előtt – a cél nem a minél több beszéd, hanem a mindennél többet mondó csend, ami titeket jellemez! (…) Hozzátok nyilvánosságra, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akiket senki nem tud megvédeni tőletek! (…) Nem beszéltek, egy évtizede nem mondtok semmit. Tiétek az ország, tiétek a pénz, tiétek a hatalom. Tiétek az összes információ, az összes erőforrás. Azt hoztok nyilvánosságra, amit akartok. Úgy ahogy akarjátok. De nem teszitek. Tegyétek ki az asztalra, mi történik azokkal, akik nem tudják megvédeni magukat! Tegyétek végre ki az asztalra, mit nem tettetek ebben a 15 évben!”

Az MKKP szerint akárhányan, akármilyen hangosan beszélnek ezekről, nem történik semmi. „Ha a szót nem hallják meg, hallják meg a csendet” – indokolja az ellenzéki párt, miért szervez néma demonstrációt vasárnap 18 órától a Kossuth térre.