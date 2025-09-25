Budapesti Javítóintézet: Kocsis Máté mondatai az ötvenes éveket idézték, a Tuzson-féle jelentés hemzseg a csúsztatásoktól

Orbán-kormány;pedofília;fenyegetés;jelentés;gyanú;Kocsis Máté;Tuzson Bence;Budapesti Javítóintézet;

2025-09-25 05:55:00 CEST

Noha az egyik rendőrségi nyomozás még tart, a másik még el sem kezdődött, Tuzson Bence igazságügyi miniszter egy kész jelentéssel állt elő a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről és a nyilvánosságban megjelent állításokról.

A csütörtökön 13 órakor hatályba lépő Magyar Közlönyben kapott felhatalmazást arra, hogy a Szőlő utcai javítóintézet vezetőjével összefüggő büntetőeljárás és egyéb visszaélések ügyét teljeskörűen vizsgálja ki. Tuzson Bence 30 perccel később már videóban posztolta az eredményt. (Egy másik, korábbi posztban, már a meghatalmazás előtt megmutatta, hogy kész a jelentés.)

a volt Tegyesz-vezető, Kuslits Gábor indított el azzal, hogy Ez nőtte ki magát a gyanúvá, hogy az Orbán-kormány minisztereiről van szó.

Mint ismert, az dokumentum ihletője Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) volt igazgatója a Válasz Online-nak adott interjúban azt mondta, hogy a szakmán belül két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, akik védhették a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatásban lévő vezetőjét, az egyiknek állítólag fiúkat, a másiknak pedig lányokat vittek szexuális szolgáltatások nyújtására. (Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat – mondta arról Kuslits Gábor, hogy kik támogathatták és védhették Juhász Péter Pált.) Ez nőtte ki magát a szóbeszéd szintjén a gyanúvá, hogy az Orbán-kormány minisztereiről van szó. Tuzson Bence megállapítása ennek nyomán a kormánypártok és kormánytagok feljelentést tesznek a rágalmazás miatt, az Orbán-kormánnyal ellen szervezett akció feltárása folyamatban van. A jelentésben a kihasznált gyerekekről, fiatalokról nincs szó.

Tuzson Bence a háromoldalas jelentésben a javítóintézet egykori vezetőjével szemben indított büntetőeljárást említi, miközben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szeptember 11-én prostitúció elősegítése bűncselekménnyel kapcsolatban egy másik büntetőfeljelentést is tett. Ez utóbbi eljárás még el sem kezdődött.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság is arról tájékoztatta lapunkat: „A Szőlő utcai javítóintézet kapcsán jelenleg két olyan ügy van folyamatban, amelyekben felmerült kiskorú veszélyeztetése, illetve szexuális visszaélés bűntett gyanúja”.

Erről a Tuzson-féle jelentés nem tesz említést. Időrendbe állítja a megjelent állításokat, Kuslits Gábor szeptember 9-én megjelent interjújával kezdi, és azt állítja, a Tegyesz volt vezetője névtelenül kormányzati politikusokat vádolt meg. A valóság ezzel szemben az, hogy Kuslits Gábor az interjúban „két nagyon magas rangú politikusról” beszélt.

Ezután Kuslits Gábor és Káncz Csaba geopolitikai szakértő tanúkihallgatására tér rá. Ebben leírja, hogy „sajtóban” megjelent politikusi neveket egyikőjük sem említette a rendőrségen, és bizonyítékuk sincs arra, hogy a politikusok érintettek lennének.

A valóság ezzel szemben az, hogy a nevek nem a sajtóban jelentek meg, hanem közösségi oldalakon és bejegyzések hozzászólásaiban.

Bár a jelentéshez a Nemzeti Nyomozó Iroda és az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) szolgáltatott adatokat, más konkrét tárgyi tévedések és csúsztatások is szerepelnek benne. A jelentés szerint a Facebookon két kormánypolitikus érintettségét megosztó Káncz Csaba újságíró 2015 és 2017 között a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságában is részt vett, méghozzá zárt üléseken Molnár Zsolt bizottsági elnök szakértőjeként.

Molnár Zsolt érdeklődésünkre ezt cáfolta, mondván: ez a személy soha nem volt sem neki, sem az MSZP-nek a szakértője, ő maga személyesen nem is ismeri. Mint azt több forrásból is megtudtuk, Káncz Csaba egy másik ellenzéki párt szakértőjeként vett részt az üléseken.

Ami még furcsább: a mostani, Tuzson-féle jelentésben olvasható, hogy Káncz Csaba kapcsán felmerült, hogy „a szövetségi rendszerhez köthető ellenérdekelt brit titkosszolgálat” hírszerző tevékenységét támogathatja. Ezt azzal támasztják alá, hogy Káncz Csaba 1996 és 2008 között gazdasági tanácsadó volt a brit követségen, 2012 és 2016 között pedig – így a jelentés – volt brit hírszerzők által alapított üzleti hírszerzői vállalkozástól kapott egy tucat alkalommal pénzátutalást. A jelentésből kimaradt az, amit viszont minden forrásunk hangsúlyozott, vagyis hogy a nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésén, ahol minősített adatok elhangzottak csak olyan személyek vehettek részt, akiket átvilágítottak a szolgálatok.

Azaz akkor a magyar elhárítóknak nem jelentett biztonsági problémát Káncz Csaba, csak most, hogy két fideszes politikust hírbe hozott.

A Telex utolérte Káncz Csabát, aki megdöbbent, mikor szembesítették azzal, hogy brit titkosszolgálat lehet annak a cégnek a hátterében, mely neki fizetett. Elismerte, hogy szerződésben állt a vállalkozással, de azt mondta, fogalma sem volt róla, hogy az az MI6-hez köthető. „Honnan tudhattam volna, hogy az egy fedőcég?” – kérdezett vissza. Azt mondta, hogy ő úgy tudta, hogy az egy üzleti konzultáns vállalkozás. Közben a 444 kiszúrta, hogy Káncz Csaba nemcsak a brit cégnek, hanem jobboldali köröknek is dolgozott. A LinkedIn-profilja szerint a 2008 májusától már az adriai befektetésekkel foglalkozó Adriatiq Islands Groupnál vezetett egy tanácsadói csapatot. Ez a cég ekkoriban az Orbán családdal távoli rokonságban álló Vitézy Tamás érdekeltségébe tartozott, az ügyvezetője 2010-ig pedig Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Habony Árpád volt.

„A vörös vonalat nehéz átlépni mindaddig, amíg Magyarország az Európai Unió tagja”

- Charlie Kirköt golyóval végezték ki. Semjén Zsoltot egy vérváddal akarják – nyilatkozta Kocsis Máté frakcióvezető a fideszes Harcosok Órája Extra podcastben.

Kocsis Máté mindenfajta bizonyíték nélkül, tényként állította, hogy Kuslits Gábor, Jámbor András, Káncz Csaba, Juhász Péter, Dobrev Klára, a Hősök terére propaganda elleni tüntetést szervező civilek, a „Testbeszéd” című Facebook oldal, a 444 egy újságírója és még sokan egy összehangolt hálózat részei,

amelyeknek célja Semjén Zsolt és Rogán Antal megtámadásán keresztül a magyar kormány működésének a megbénítása volt, és mögöttük egy külföldi titkosszolgálat állt. Kocsis Máté szerint ezért most „a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie. Ha ezt a hálózatot nem számolják fel, akkor szerinte ez a hálózat olyan zavargásokat kelt, amit ők nem tudnak kezelni.

Ez egy egyszerű felforgató tevékenység. Elvárom a kormánytól, hogy „a legbrutálisabban” torolja meg azt ami itt történt – mondta Kocsis. Szóba hozta azt is, hogy „magunk elé kell hoznunk a valódi pedofilügyeket. Mind a baloldali médiavilág a celebvilág és a politikai világnak az érintettjeivel”.

Kocsis Máté a Szőlő utcai exigazgató Juhász Péter Pálról úgy nyilatkozott, hogy ő ugyan bűnöző, ám „korábban kiváló gyermekvédelmi szakember hírében” állt. Kuslits Gáborr viszont azt mondta, hogy „sokan panaszkodtak” az életvitelére.

A Fidesz frakcióvezetője megfenyegette Magyar Pétert is, mondván: ebben az ügyben ő is bajba kerülhet. Arról is beszélt, hogy bizottságot kezdeményez az ügyben.

Közben a Demokratikus Koalíció már összegyűjtötte a 40 országgyűlési képviselői aláírást, amely ahhoz szükséges, hogy parlamenti bizottság alakulhasson a Szőlő utcai javítóintézetben körüli botrány kivizsgálása érdekében. A bizottság Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetioroda vezetőjét Pintér Sándor belügyminisztert és magát Orbán Viktor miniszterelnököt is meghallgatná az ügyben.

Magyar Péter Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, a tavalyi kegyelmi botránynál egy kamu alkotmánymódosítással, most pedig egy kamu jelentéssel akarja a miniszterelnök elterelni a felelősségéről a figyelmet. A Tisza Párt elnöke szerint totális pánik üzemmód és összeomlás tapasztalható a kormányban a Szőlő utcai rémtettek kapcsán.

Bárándy Péter ügyvéd, ügyvéd, volt igazságügyi miniszter lapunknak Kocsis Máté állításaira úgy reagált, hogy szerinte az ötvenes éveket idézik a Fidesz frakcióvezető mondatai. Elmondta, megtorlás minden értelemben volt már Magyarországon. Arra a felvetésre, hogy mit tehet egy állampolgár az állam megtorlása ellen, úgy válaszolt, hogy attól függ, Kocsis Máté komolyan gondolja-e a szavait, beváltja-e és ha igen, hogyan a fenyegetését. - Az az igazság, hogy a vörös vonalat nehéz átlépni mindaddig, amíg Magyarország az Európai Unió tagja – tette hozzá.