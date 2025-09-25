Kiugró nézettséggel tért vissza Jimmy Kimmel, a Disney négymilliárd dollárt bukott a felfüggesztésen

politika;Disney;Egyesült Államok;szólásszabadság;Jimmy Kimmel;

2025-09-25 15:38:00 CEST

Több ismert ügyvéd levelet írt Bob Igernek, a Walt Disney Company elnök-vezérigazgatójának, azt firtatva, hogy a nem megfelelő politikai vagy partneri megfontolásokat a cég és részvényesei érdekei fölé helyezték-e.

Kiugró nézettséget hozott Jimmy Kimmel showműsorának az egy hét kényszerszünet utáni visszatérés. Hivatalos adatok szerint kedd este 6,26 millió nézőt vonzott a képernyő elé a Jimmy Kimmel Live! – írja a Deadline. A lap megjegyzi, 2025 második negyedévében a műsor élőben átlagosan nagyjából 1,77 millió nézőt ért el. Az említett friss adat nem tartalmazza a a streaming számait a keddi epizód teljes nézettsége a most ismert többszöröse is lehet.

Az ABC csatornát tulajdonló Walt Disney Company szerint a lineáris nézettség mellett önmagában a nyitó monológ több mint 26 millió megtekintést ért el a YouTube-on és a közösségi platformokon, így pedig jó úton halad afelé, hogy minden idők egyik legnézettebb monológjává váljon.

Az ABC múlt héten jelentette be, hogy határozatlan időre felfüggeszti Jimmy Kimmel showműsorát. Korábban az amerikai médiahatóság, az FCC Donald Trump által kinevezett elnöke kilátásba helyezte az érintett műsort sugárzó szolgáltatók engedélyeinek visszavonását. Jimmy Kimmel múlt hétfőn, kevesebb mint egy héttel Charlie Kirk meggyilkolása után azt mondta: – Újabb mélypontokat értünk el a hétvégén, amikor a MAGA-banda megpróbálta úgy beállítani azt a srácot, aki megölte Charlie Kirköt, mintha nem hozzájuk tartozna, és mindent megtett, hogy politikai hasznot húzzon az esetből. Kedd este pedig úgy fogalmazott, – MAGA-földön sokan nagyon keményen dolgoznak azon, hogy politikai tőkét kovácsoljanak Charlie Kirk meggyilkolásából. Egyben azzal vádolta J. D. Vance amerikai alelnököt, hogy bizonyítékok nélkül a baloldalt hibáztatja trumpista influenszer haláláért.

Az ABC végül úgy döntött, visszaállítja a késő esti showműsort, miután több száz hollywoodi sztár – köztük Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks és Meryl Streep – arra buzdította az amerikaiakat, harcoljanak alkotmányosan védett jogaikért, vagyis a szólásszabadság első alkotmánykiegészítésben foglalt jogáért Jimmy Kimmel felfüggesztése után. Az Amerikai Polgárjogi Szabadságjogú Unió (ACLU) nyílt levelét – amely az Egyesült Államok sötét pillanatának nevezte a felfüggesztésről szóló döntést – több mint 430 film-, tévé- és színpadi sztár, humorista, rendező és író írta alá.

A Deadline egy másik cikkében arról számol be, a Disney részvényeinek esése a múlt héten mintegy négymilliárd dolláros veszteséget jelentett a vállalat piaci értékében. Így Bob Igernek, a Disney elnök-vezérigazgatójának több ügyvéd (köztük Roberta Kaplan, aki legyőzte Donald Trump amerikai elnököt egy zaklatási és rágalmazási perben) levelet címzett, amelyben azt firtatja, hogy a cég vezetése politikai vagy más megfontolásokból megsértette-e a részvényesei érdekét. Utóbbi lehetőség miatt a levél pert is kilátásba helyez a Disney ellen.

Jimmy Kimmel 2003 óta vezeti az ABC csatornán a „Jimmy Kimmel Live!” című műsort, és még régebb óta állandó szereplője a televíziózásnak és a vígjátékoknak. Műsorvezetőként is jól ismert, négyszer volt vendéglátó az Oscar-gálán. Később több republikánus, köztük az Orbán-kormány nagy barátjaként ismert Tucker Carlson is ellenezte, hogy felfüggesztették Jimmy Kimmel műsorát, sőt Ted Cruz texasi szenátor egyenesen maffiamódszernek nevezte, ahogy a Trump-adminisztráció érdekeinek megfelelően az FCC elhallgattatta a világhírű humoristát.

Az Egyesült Államokban a szólásszabadságot az alapvető jogok egyikeként az első alkotmánykiegészítés védi.