Több magyarországi iskolában is órarend nélkül indult a tanév

oktatás;Magyarország;iskolák;órarend;

2025-09-26 09:00:00 CEST

Többen panaszkodtak arra is, hogy az iskolai KRÉTA rendszer nem működik.

Bár az új tanév kezdetekor a diákok általában már az első tanítási napon megkapják a tanóráik beosztását, idén több iskolában előfordult, hogy erre még a tanévkezdést követő héten sem került sor, sőt, vannak olyan intézmények, ahol a múlt héten, vagyis a 2025/2026-os tanév harmadik hetében sem volt végleges órarend - derült ki a Népszavához eljutott szülői és tanári beszámolókból. Ezek alapján volt, ahol mindig csak a következő napra kaptak órarendet a diákok, de olyan is előfordult, hogy az A és B hetek órarendjéből csak az egyiket sikerült véglegesíteni. Többen panaszkodtak arra is, hogy az iskolai KRÉTA rendszer nem működik, vagy hogy utólag változnak az órarendek (például egy 7. vagy egy 8. órával kiegészülve), ami egyrészt bizonytalanságot okoz, másrészt megnehezíti a délutáni szakkörök, különórák szervezését is. Volt olyan is, hogy a diákok szeptember 21-én, vasárnap éjjel kapták meg a következő heti órarendjüket.

Érdeklődtünk az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központnál, tudnak-e ilyen órarendhiányos esetekről, ha igen, mi az oka, hogy egyes iskolákban még hetekkel a tanévkezdés után sem sikerült véglegesíteni az órarendeket? Válaszukban azt írták: "általánosságban elmondható, hogy tanévkezdésre elkészül az órarend, mely a csoportlétszámok, a terem igények, a terem beosztás miatt még változhat. Azonban ennek a pedagógia munkára nem lehet kihatása".

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet ugyanakkor azt mondta lapunknak, a tantárgyfelosztást és az órarendet gyakran azért nem sikerül időben kidolgozni és véglegesíteni, mert egyes iskolákban még a tanévkezdés után is keresnek főállású vagy óraadó pedagógusokat - elmondása szerint a PDSZ-hez is érkeztek ilyen beszámolók. De több visszajelzést kaptak arról is, hogy a korábban nyugdíjasként visszahívott pedagógusokat nem foglalkoztatják tovább.

Hasonló tapasztalatokról számolt be lapunknak a Szülői Hang Közösség képviselője, Miklós György is, aki szerint már a korábbi években is előfordult, hogy a tanév elején a tanárhiány miatt nem sikerült megoldani a szakos ellátottságot, egy-egy tantárgy oktatásához nem volt megfelelő szakos pedagógus, és kellett egy-két hét, amíg az iskolák találtak valakit - akár egy másik iskolából óraadóként, akár egy nyugdíjas pedagógust visszahívva.

A közszféra állásportálján, a Közszolgállás Portálon a tankerületi központoknak cikkünk írásakor, szeptember 24-én is 300 aktív álláshirdetésük volt. Például a Győri Tankerületi Központ ezen a napon nyolc település iskoláiba keresett pedagógusokat.