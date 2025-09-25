Szlovénia nemkívánatos személynek nyilvánította és kitiltotta Benjamin Netanjahut

Izrael;Benjamin Netanjahu;Szlovénia;kitiltás;Nemzetközi Büntetőbíróság;

2025-09-25 20:13:00 CEST

A szlovén kormány azért nyilvánította nemkívánatos személynek az izraeli miniszterelnököt, mert a a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság vádat emelt és elfogatóparancsot adott ki ellene háborús és emberiesség elleni bűncselekményekért.

A szlovén kormány nemkívánatos személynek nyilvánította csütörtökön Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt arra hivatkozva, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) vádat emelt és elfogatóparancsot adott ki ellene háborús és emberiesség elleni bűncselekményekért – jelentette be Neva Grasic külügyminisztériumi államtitkár a kabinet ülése után.

Az ICC tavaly novemberben adott ki elfogatóparancsot Netanjahu, Joáv Galant volt izraeli védelmi miniszter, valamint Mohammed ed-Deif, a Hamász palesztin iszlamista szervezet katonai szárnyának főparancsnoka ellen, aki azóta meghalt egy izraeli támadásban Gázában.

Grasic emlékeztetett arra, hogy az ICC tavaly júliusban megállapította: Izrael egyes politikai döntései és gyakorlata sértik a nemzetközi humanitárius jogot és az emberi jogi normákat. „A nemzetközi bíróság hatálya alá tartozó összes ország, beleértve Szlovéniát is, nem ismerheti el az Izrael által a megszállt palesztin területeken okozott illegális helyzetet, és nem nyújthat semmilyen támogatást ennek a helyzetnek a fenntartásához” – hangsúlyozta az államtitkár.

A szlovén kormány szerint a döntés „egyértelmű üzenetet küld Izrael államnak, hogy Szlovénia elvárja a nemzetközi bíróságok és a nemzetközi humanitárius jog döntéseinek következetes tiszteletben tartását”. Hozzátették: „Ezzel Szlovénia megerősíti elkötelezettségét a nemzetközi jog, az emberi jogok egyetemes értékei és az elvszerű és következetes külpolitika iránt.”

A ljubljanai kormány már júliusban nemkívánatos személynek nyilvánította Itamár Bengvír izraeli nemzetbiztonsági minisztert és Bezalel Szmotrics pénzügyminisztert, mert megítélése szerint kijelentéseikkel erőszakra buzdítottak, és súlyosan megsértették a palesztinok emberi jogait.