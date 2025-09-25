Volodimir Zelenszkij kész lemondani, ha véget ér a háború

Ukrajna;elnökválasztás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-09-25 21:49:00 CEST

Az ukrán elnök azt is megígérte, hogy ha létrejön egy tűzszünet, akkor felkéri a kijevi parlamentet a választások kiírására.

Volodimir Zelenszkij az Axiosnak adott interjújában elárulta, hogy nem szándékozik békeidőben vezetni Ukrajnát. Az ukrán elnök célja, hogy befejeződjön a háború, nem pedig hivatalban maradás. Zelenszkij azt is megígérte, hogy ha létrejön egy tűzszünet Vlagyimir Putyinnal, akkor felkéri az ukrán parlamentet a választások kiírására.

Az ukrán elnök interjújának teljes változata pénteken jelenik meg, de az amerikai újság már csütörtökön nyilvánosságra hozott belőle részleteket (például azt, hogy Zelenszkij egy új fegyverrendszert kért Donald Trumptól, amelyet ha meg is kap, az szerinte tárgyalóasztalhoz fogja kényszeríteni Vlagyimir Putyint).

Mint ismert, Volodimir Zelenszkijt 2019-ben választották meg elnöknek. Mandátuma 2024-ben lejárt, az ukrán törvények azonban hadiállapot idején nem teszik lehetővé elnökválasztás kiírását. Oroszország emiatt megkérdőjelezi a legitimitását is, a Putyin-rezsim szólamaival összhangban pedig Donald Trump amerikai elnök korábban – érezhető ingerültséggel – diktátornak nevezte az ukrán kollégáját.

Volodimir Zelenszkij a beszélgetés során elmondta, hogy megérti, ha az emberek „egy új mandátummal rendelkező vezetőt” akarnak, aki meghozza a hosszú távú béke eléréséhez szükséges fontos döntéseket. Megjegyezte, biztonsági aggályok megnehezítik a választások megszervezését, de megvalósítható lesz. Az ukrán elnök népszerűsége az orosz invázió utáni hónapokban 90 százalék körül volt, a legfrissebb felmérések szerint még most is jóval 60 százalék felett van.

Az ukrán elnöknek egyébként idén februárban volt egy hasonló nyilatkozata. Akkor azt mondta, hogy hajlandó lemondani, ha ez a feltétele annak, hogy véget érjen az agresszor Oroszország elleni háború, illetve annak, hogy Ukrajna csatlakozhasson a NATO-hoz.