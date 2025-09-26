A taxisok szerint most egyeztetések jönnek, de lesz még idén tüntetés

tüntetés;taxisok;rendeletmódosítás;

Elsősorban nem az elfogadott és a napokban hatályba lépő fővárosi rendeletmódosítással van problémájuk, hanem az abból kimaradt részek miatt tiltakoznak.

– Most megbeszélések, egyeztetések jönnek, de idén biztos lesz még taxistüntetés – mondta a Telexnek Szilágyi Norbert, a több száz taggal és ezernél több támogatóval rendelkező Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének (TÉSZ) alelnöke, a pár nappal ezelőtti tüntetések egyik szervezője.

a hatósági tarifa emelését, létszámstopot és a fővárosi rendelet visszavonását követelik.

a hatósági tarifa emelését, létszámstopot és a fővárosi rendelet visszavonását követelik.

Közölte, hogy a fővárosi önkormányzat 2023 óta nem emelte a hatósági taxitarifákat, ezért, és a taxis létszámstop bevezetéséért kezdeményezték az egyeztetéseket az önkormányzattal. Hozzátette, végül ezek nem is kerültek be a módosító csomagba, javaslataikat vagy kivették, vagy átírták. Bekerült viszont egy olyan javaslat, ami a legtöbb taxisnál átlépte a határt, 8 közlekedési büntetőpont után ugorhat a taxiengedély. Arra a kérdésre, hogy miért tiltakoznak a büntetőpontos javaslat ellen úgy, hogy az nem hatályba lépett rendeletmódosítás, sőt, még csak nem is tervezet, hanem egy főpolgármesteri kezdeményezés a kormánynál, Szilágyi azt válaszolta, ettől még a változtatást a nagy taxiscégek kilobbizhatják a parlamentben, ezért csírájában kell azt elfojtani.

