James Comey - Korábbi felvétel

Vádat emeltek az FBI volt igazgatója ellen

Ha elítélik, James Comey akár ötéves börtönbüntetésre is számíthat.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma csütörtökön vádat emelt az FBI korábbi igazgatója, James Comey ellen – írja a Reuters.

A lap szerint ha elítélik, Comey akár ötéves börtönbüntetésre is számíthat. A volt FBI-igazgatót hamis tanúzással és a kongresszusi vizsgálat akadályozásával vádolják. Ő maga egy Instagramon közzétett videóban úgy fogalmazott, „megszakad a szívem az Igazságügyi Minisztériumért, de bízom a szövetségi igazságszolgáltatási rendszerben, és ártatlan vagyok, tartsunk tárgyalást”.

Comey ügyvédje, Patrick J. Fitzgerald közölte, a volt FBI-igazgató teljes mértékben tagadja az ellene felhozott vádakat, és várják, hogy a tárgyalóteremben tisztázhassák őt.

Donald Trump amerikai elnök eközben a közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „IGAZSÁG AMERIKÁBAN! Olyan rossz volt az országunknak, oly sokáig.”

Trump 2015 óta fenyegetőzik politikai riválisai börtönbe juttatásával, de ez az első alkalom, hogy vádat emeltek az egyikük ellen. A virginiai szövetségi ügyész – akinek feladata az ügy kivizsgálása volt – múlt héten lemondott, miután hangot adott az üggyel kapcsolatos kételyeinek.

