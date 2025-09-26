Vádat emeltek az FBI volt igazgatója ellen

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma csütörtökön vádat emelt az FBI korábbi igazgatója, James Comey ellen – írja a Reuters.
A lap szerint ha elítélik, Comey akár ötéves börtönbüntetésre is számíthat. A volt FBI-igazgatót hamis tanúzással és a kongresszusi vizsgálat akadályozásával vádolják. Ő maga egy Instagramon közzétett videóban úgy fogalmazott, „megszakad a szívem az Igazságügyi Minisztériumért, de bízom a szövetségi igazságszolgáltatási rendszerben, és ártatlan vagyok, tartsunk tárgyalást”.
Comey ügyvédje, Patrick J. Fitzgerald közölte, a volt FBI-igazgató teljes mértékben tagadja az ellene felhozott vádakat, és várják, hogy a tárgyalóteremben tisztázhassák őt.
Donald Trump amerikai elnök eközben a közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „IGAZSÁG AMERIKÁBAN! Olyan rossz volt az országunknak, oly sokáig."
Trump 2015 óta fenyegetőzik politikai riválisai börtönbe juttatásával, de ez az első alkalom, hogy vádat emeltek az egyikük ellen. A virginiai szövetségi ügyész – akinek feladata az ügy kivizsgálása volt – múlt héten lemondott, miután hangot adott az üggyel kapcsolatos kételyeinek.