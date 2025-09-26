Donald Trump közölte, nem fogja engedni, hogy Izrael annektálja Ciszjordániát

Az Egyesült Államok nem fogja megengedni, hogy Izrael területéhez csatolja Ciszjordániát – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.
Trump a Fehér Házban újságírók előtt fejtette ki véleményét arról a lehetőségről, hogy Izrael annektálja a Palesztin Hatóság által irányított területet. Az amerikai elnök korábban telefonon egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és a megbeszélésről
úgy nyilatkozott, hogy előrelépés történt a gázai kérdésben.
Mahmud Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke az ENSZ Közgyűlésének általános vitáján videóüzenetben szólalt fel csütörtökön, és azt kérte az amerikai elnöktől, hogy segítsen a békét megteremteni, ugyanakkor Izraelt népirtással vádolta. A palesztin politikus azt hangoztatta, hogy az általa vezetett szervezet 1988-ban és 1993-ban már elismerte Izrael jogát a létezéshez, és ez az álláspont változatlanul érvényes. Egyben kifejezte azt az igényt, hogy a Palesztin Hatóság teljes jogú tagsághoz jusson az ENSZ-ben, miután a héten több nyugat-európai állam elismerte a palesztin államiságot.
A Palesztin Hatóság elnöke azért fordult videóüzenetben az ENSZ Közgyűlésére összegyűlt állami vezetőkhöz, mert az Egyesült Államok külügyminisztériuma elutasította, hogy vízumot adjon ki számára, arra hivatkozva, hogy a palesztin területek kormányzásáért felelős szervezet támogatja a terrorizmust.