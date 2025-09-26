Ügyészi hatáskörbe vonták a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos nyomozást

emberkereskedelem;nyomozás;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2025-09-26 11:25:00 CEST

A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség soron kívül, külön nyomozócsoportban folytatja le.

Ügyészi hatáskörben folytatódik tovább a Budapesti Javítóintézettel kapcsolatos nyomozás – közölte egy, lapunknak is megküldött tájékoztatásában a Legfőbb Ügyészség.

Mint írták, a további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség soron kívül, külön nyomozócsoportban folytatja le.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben.

Bár a közlemény nem nevezi meg, de egyértelműen az intézet korábbi vezetőjéről, Juhász Péter Pálról és élettársáról van szó. A hatóságok gyanúja szerint nehéz sorsú lányokat futtattak, a befolyó bevételekből pedig mindketten részesültek.

A lépésről Nagy Gábor Bálint határozott. A közlemény hangsúlyozza, hogy az ügy minden részletét kivizsgálják. Az ügyben eddig két gyanúsított van, akik jelenleg is letartóztatásban vannak.

A Fővárosi Főügyészség indítványára a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását további két hónappal – 2025. november 29-ig – meghosszabbította.