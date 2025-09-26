Ügyészi hatáskörbe vonták a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos nyomozást

Ügyészi hatáskörben folytatódik tovább a Budapesti Javítóintézettel kapcsolatos nyomozás – közölte egy, lapunknak is megküldött tájékoztatásában a Legfőbb Ügyészség.
Mint írták, a további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség soron kívül, külön nyomozócsoportban folytatja le.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben.
Bár a közlemény nem nevezi meg, de egyértelműen az intézet korábbi vezetőjéről, Juhász Péter Pálról és élettársáról van szó. A hatóságok gyanúja szerint nehéz sorsú lányokat futtattak, a befolyó bevételekből pedig mindketten részesültek.A volt Tegyesz-vezető szerint nagyon magas rangú politikusok védték a letartóztatott budapesti javítóintézeti igazgatótA volt Tegyesz-vezető bemutatta a titoktartási nyilatkozatot, amelyet aláíratott vele egy rendőrként fellépő személy
A lépésről Nagy Gábor Bálint határozott. A közlemény hangsúlyozza, hogy az ügy minden részletét kivizsgálják. Az ügyben eddig két gyanúsított van, akik jelenleg is letartóztatásban vannak.
A Fővárosi Főügyészség indítványára a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását további két hónappal – 2025. november 29-ig – meghosszabbította.