„Nem valószínű, hogy mostanában megtudjuk, ki az a Zsolti bácsi”

Népszava Anno;gyermekvédelem;pedofilgyanú;Szőlő utca;Zsolti bácsi;

2025-09-26 05:45:00 CEST

Molnár László gyermekvédelmi szakember, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok(Tegyesz) volt fővárosi vezetője elképzelhetőnek tartja, hogy a letartóztatásban lévő javítóintézeti exigazgató, Juhász Péter Pál egy vagy több politikust a kezében tart.

Magas rangú rendőri vezető is állhat annak hátterében, hogy rendre elutasították a Budapesti Javítóintézet volt igazgatója elleni feljelentéseket – erről beszélt Molnár László gyermekvédelmi szakember, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok(Tegyesz) volt fővárosi vezetője a Népszava Törésvonal című műsorában.

Felidézett több olyan esetet, amikor a hatóságokhoz fordultak Juhász Péter Pál gyanús ügyei miatt, de a javítóintézeti igazgató soha nem indult ellene nyomozás. Állítását semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá, ugyanakkor szerinte adódik a kérdés: miért utasítják el rendre ezeket a feljelentéseket, ráadásul bűncselekmény hiányára hivatkozva.

A szakember közölte, nem hallott pletykákat a szakmán belül arról, hogy magas rangú politikusoknak gyerekeket szállítottak volna. Hangsúlyozta, teljesen abszurdnak tartja azt a felvetést, miszerint egy politikus rendszeresen meglátogatta az egyik ózdi intézményt, késő este érkezett, sötétben válogatott gyerekek közül, akikkel később szexuális kapcsolatot létesített. A történet szerint őt később a televízióban látták viszont, és Zsolti bácsiként azonosították.

Molnár László szerint jóval valószínűbb, hogy a fekete autóval nem politikus, hanem stricik jelentek meg a gyermekotthonok környékén, ami a leginkább ott volt jellemző, ahol lánygondozottak éltek. Lesötétített üvegű autókból figyelték, mikor jön ki valaki, és gyakran a lányok közül is akadt beszervezett, aki bent adta az információkat, közvetítette a csinos összeget. A fiatalok érzelmi kiszolgáltatottsága miatt könnyen kötődtek szubkulturális csoportokhoz vagy olyan személyekhez, akik figyelmet fordítottak rájuk – még ha bűnös szándékkal is. Az intézményben dolgozók mindent rögzítettek a szolgálati naplóban: mikor érkezett és távozott az autó, kik tartózkodtak kint. A helyzet főként a lányokat érintette, akiket így próbáltak „piacra vinni”, és Molnár László szerint nem kizárt, hogy ez megrendelésre történt. Juhász Péter Pál esetében is felmerült a gyanú.

A szakember kevés esélyt lát arra, hogy valaha kiderüljön, ki lehet Zsolti bácsi, szerinte ugyanis nagyon erős politikai érdekek kapcsolódnak az ügyhöz. Úgy vélte, az igazság előbb-utóbb felszínre kerülhet, de nem gondolja, hogy ez a közeljövőben történik meg. Hozzátette, ha az oknyomozó újságírók továbbra is következetesen dolgoznak, szűkülhet az a kör, ahol a valódi tettes kereshető.

Ami Juhász Péter Pált illeti, Molnár László arról beszélt, hogy rendszeresen érkeztek róla gyanús jelzések. Az, hogy tíz éven keresztül zajlott egy fedett nyomozás, amely végül semmilyen eredményre nem vezetett, önmagában is gyengíti a jogállamba vetett bizalmat – vélekedett. Amikor letartóztatták, a gyermekvédelmi szakma több szereplője is értetlenül állt az események előtt. – Ha ragaszkodunk ahhoz – nehéz eltekinteni tőle –, hogy igen magas helyen kellett lennie támogatónak, akkor ez a támogató befejezte most? – idézte fel a találgatásokat.

Aki gondolkodik ezen – fűzte hozzá Molnár László – eljuthat oda, hogy Juhász Péter Pál azért kevésbé súlyos büntetést kaphat, mert a kezében tart egy vagy több politikust, aki az igazságszolgáltatásra is tud hatni. Kérdésünkre, hogy ez elképzelhető-e, némi habozás után úgy válaszolt: – El. Durva folytatás lenne, de előfordult már, hogy valaki hirtelen meghalt. Ez ebben az esetben mondhatni ráutaló magatartást jelentene – kockáztatta meg a gyermekvédelmi szakember.