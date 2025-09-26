Atomerőművet építene Belarusz, hogy legyen áram Ukrajna oroszok által megszállt területein

Oroszország;atomerőmű;Vlagyimir Putyin;Aljakszandr Lukasenka;Belarusz;

2025-09-26 13:44:00 CEST

Szinte megbonthatatlan a két ország vezetőinek barátsága.

Új atomerőmű építését tervezi Belarusz országa keleti felében, amely képes lenne árammal ellátni az orosz ellenőrzés alatt tartott ukrajnai területeket – írja a Reuters.

Aljakszandr Lukasenka közölte, ha megszületik a döntés, azonnal megkezdik egy új energiablokk vagy akár egy teljesen új erőmű építését, amennyiben szükség mutatkozik az áramra Oroszország nyugati régióiban és az orosz megszállás alatt lévő ukrán területeken.

Az orosz elnök szerint a finanszírozási kérdések egyáltalán nem jelentenek akadályt. Vlagyimir Putyin szerint ha van fogyasztó, aki átveszi az áramot és kifizeti a szükséges díjat, akkor ebből nem lesz probléma.

Az ajánlat újra világossá tette, milyen szoros a kapcsolat Vlagyimir Putyin és Aljakszandr Lukasenka közt, miközben Donald Trump amerikai elnök éppen arra törekszik, hogy engedményekkel ösztönözze a belarusz diktátort a politikai foglyok szabadon bocsátására és a Nyugattal való kapcsolatok javítására.

Belarusz Moszkva szoros szövetségese, és támogatta Oroszország háborúját Ukrajnában is, többek között azzal, hogy lehetővé tette az orosz csapatok számára, hogy 2022-ben a területén keresztül lépjenek be Ukrajnába. Putyin Lukasenka elnökkel gyakrabban találkozik, mint bármely más külföldi vezetővel.