Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány terrorszervezetté nyilvánította az Antifát

Orbán Viktor;terrorszervezet;Kossuth Rádió;antifa;

2025-09-26 09:16:00 CEST

A miniszterelnök hozzátette, felállítanak egy nemzeti listát, amelyen a terrorszervezeteket listázzák, és azokkal szemben a legszigorúbban járnak el.

A kormány döntött a szerdai ülésén, és az Antifát terrorszervezetnek nyilvánította – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában.

A kormányfő hozzátette, felállítanak egy nemzeti listát, amelyen a terrorszervezeteket listázzák, és azokkal szemben a legszigorúbban járnak el. Megjegyezte, a kormánynak élen kell járnia abban a tekintetben, hogy a tettek meg a bejelentett erőszakos szándékok nem maradhatnak jogkövetkezmények és megtorlás nélkül. Az Antifa és az ahhoz tartozó alszervezetek terrorszervezetek, lépéseket kell velük szemben érvényesíteni – szögezte le a miniszterelnök.

Donald Trump amerikai elnök múlt héten a közösségi médiában jelentette be, hogy a „beteges, veszélyes, radikális baloldali katasztrófa” Antifát terrorszervezetté minősíti, illetve „határozottan javasolni fogja, hogy annak finanszírozóit a legmagasabb jogi normák és gyakorlat szerint alaposan vizsgálják ki”.

Később Orbán Viktor közölte, örült az amerikai elnök döntésének, és kezdeményezni fogja, hogy tegyük mi is ezt itt Magyarországon. – Az antifa igenis egy terrorszervezet – szögezte le a kormányfő. Ide jöttek Magyarországra is – folytatta –, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek, majd elmentek európai parlamenti képviselőnek, és onnan oktatgatják hazánkat a jogállamról, a baloldalról. – Hát gratulálok, hát ez lehetetlen – jegyezte meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak küldött szombati levelében tett javaslatot az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére.