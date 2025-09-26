bántalmazás;garázdaság;szórólapozás;előállítás;Széll Kálmán tér;plakátkiállítás;Momentum;

2025-09-26 20:30:00 CEST

Megütötték a momentumos Sebők Évát, amint szórólapot osztott a Széll Kálmán téren

Az országgyűlési képviselő bántalmazója előbb elmenekült, majd visszatért, a rendőrök garázdaság miatt előállították.