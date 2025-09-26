Megütötték a momentumos Sebők Évát, amint szórólapot osztott a Széll Kálmán téren

– A Széll Kálmán téren is megjelentek a digitális harcosok, és amikor megpróbáltam egy szórólapot átadni, egy úriembernek, de még férfinak sem nevezhető személy azt gondolta, hogy úgy válaszol a mi jelenlétünkre, hogy megüt. Mondtam neki, hogy ez bántalmazás – számolt be az erőszakos esetről Facebook-videójában Sebők Éva, aki szerint a kormánypártok felelősek a kialakult helyzetért.
Azután, hogy ütött, a támadó elmenekült, amikor meghallotta, hogy a momentumos nő szólt, hogy rendőrt hív. Az ellenzéki képviselő nem szaladt férfi után, mert mint mondta, nem ért annyit az egész.
Sebők Éva később ugyanis nem minden él nélkül kommentben írta meg saját posztjához, hogy miközben jöttek a rendőrök, az úriember visszatért bemutatkozni azzal – Szerintem miattam vannak itt. Végül a bántalmazót előállították garázdaság gyanújával.Hunyadi János felpofozta Hadházy Ákost, a parlamenti képviselő feljelentést tesz az AI-videó miatt