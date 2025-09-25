Orosz vadászgépek közelítették meg Lettország légterét, riasztották miattuk a magyar Gripeneket

Litvánia;NATO;Gripen;Lettország;Gripenek;orosz gépek;

2025-09-25 17:58:00 CEST

A litvániai Siauliai légitámaszpontról szállt fel két magyar Gripen.

Két magyar Gripen szállt fel a NATO baltikumi légi rendészetének keretében szeptember 25-én a litvániai Siauliaiból, válaszul arra, hogy öt orosz katonai gép közelítette meg Lettország légterét – közölte csütörtökön a NatO légi parancsnoksága az X-en.

A tájékoztatás szerint egy Szu-30-as, egy Szu-35-ös és három Mig-31-es repült Lettország felé. „Magyarország demonstrálja a NATO elkötelezettségét a balti államok és a keleti szárny védelme, biztonsága iránt” – méltatta a NATO a baltikumi magyar missziót.

Two ???????? Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai ???????? in response to a ???????? Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to ???????? airspace



???????? demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025

Azt a vezető gazdasági lap, az Il Sole 24 Ore élő hírfolyamában hívja fel a figyelmet, hogy a NATO először tévesen Dániáról írt Lettország helyett az incidens helyszíneként. A tévedést nem sokkal később korrigálta az észak-atlanti szövetség.

A magyar légierő összesen négy Gripennel 2025 augusztusától novemberig már negyedszer látja el a balti országok, vagyis Litvánia, Lettország és Észtország légterének a védelmét a NATO Baltic Air Policing (BAP) nevű missziójában.

Az utóbbi hetekben Litvánia, Észtország, Dánia és Lengyelország is arról számolt be, hogy orosz drónok vagy harci repülőgépek sértették meg légterét, a NATO pedig válaszul megerősítette keleti határai védelmét.

Mint arról beszámoltunk, a dán hatóságok csütörtökön kora reggel közölte, hogy lezárták Dánia aalborgi, kereskedelmi és katonai repülőterét, miután ismeretlen eredetű drónokat észleltek a légtérben. Erre mindössze két nappal azután kerül sor, hogy az ország fő repterét Koppenhágában szintén lezárták biztonsági aggályokat felvető drónészlelések miatt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Donald Trump amerikai elnök minapi közlése után, miszerint a NATO-nak le kellene lőnie a légtérsértő orosz gépeket, megerősítette, hogy adott a lehetőség az észak-atlanti szövetség légterét megsértő harci repülőgépek lelövésére.