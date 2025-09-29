Új szakértő segíti a Tisza kormányzásra való felkészülését

szakértő;programalkotás;Tisza Párt;

2025-09-29 11:11:00 CEST

Tanács Zoltán feladata lesz a párt programalkotásának irányítása is.

Új szakemberrel erősít a Tisza – tudta meg a hvg.hu. A portál erről szóló információját megerősítette a párt, és a szakemberre vonatkozó kérdésre közölte: „Tanács Zoltán több mint 25 évig dolgozott vezetési és informatikai tanácsadóként egy magyar alapítású, nemzetközi tanácsadó cégnél, amely Németország egyik legnagyobb vezető tanácsadó vállalata; a cég árbevétele eléri a 300 millió eurót, és világszerte több mint 2000 munkatársa van. Tanács Zoltán 2025 márciusában mondott le felsővezetői és tulajdonosi pozíciójáról, majd mintegy féléves szünet után csatlakozott a Tisza Párthoz.”

A párt hozzátette,

Tanács Zoltán feladata lesz a Tisza programalkotásának irányítása és a kormányzásra való felkészülés szakmai vezetése.

Egyben felidézte, Tanács Zoltán pályafutása első 15 évében főként közigazgatási projekteken dolgozott – önkormányzatoknál, minisztériumoknál, egyetemeken, az egészségügyben és állami nagyvállalatoknál –, így jól ismeri a hazai közigazgatás és közszolgáltatások működését. Számtalan stratégiaalkotási, informatikai, controlling és működésfejlesztési projektben vett részt. Az elmúlt 10 évben elsősorban informatikával, információbiztonsággal, digitalizációval és mesterségesintelligencia-megoldásokkal foglalkozott; jelentős nemzetközi tapasztalatot szerzett Európában, a Közel-Keleten és Afrikában.

A Tisza szerint az angolul és németül kiválóan beszélő Tanács Zoltán „az ország egyik legfelkészültebb programmenedzsere; elsőként szerezte meg az IPMA Level A – Portfólióigazgató minősítést”, emellett minősített információbiztonsági menedzser, minősített vezetési tanácsadó. A párt hozzátette, széles körű tapasztalata, szakmai igényessége, konszenzusteremtő, párbeszédre nyitott személyisége és kiemelkedő hatékonysága meghatározó szereplővé teszi a felkészülés időszakában. A Tisza Párt szerint hamarosan hivatalosan is bemutatják, és akkor lép a nyilvánosság elé.