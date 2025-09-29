Orbán Viktor: Ha egy kormány tagjai valóban ilyen bűncselekményt követnek el, akkor a kormánynak takarodnia kell

Orbán Viktor;Semjén Zsolt;Szőlő utca;Harcosok Klubja;

2025-09-29 08:46:00 CEST

Az egész egy jól felépített, külföldi titkosszolgálati szálat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet – összegezte a Szőlő utcai botrányt a kormányfő, aki szerint Semjén Zsoltnak igaza volt, ez vérvád, azt pedig nem lehet elengedni a fülük mellett, bele kell állni.

A szórakoztatóipar és a politika összekeveredett – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel, a Harcosok Klubja Youtube-műsorában, a Harcosok Órájában. Hozzátette, nagy erőfeszítést igényel, hogy „fölmenjünk az internetre, de őrizzük meg a komolyságunkat, ne legyünk színpadiasak”.

Lehet – folytatta a kormányfő –, hogy néha unalmasabbak vagyunk, mint az ellenfeleink, nem mászunk létrára más kerítésére, meg nem fújjuk a trombitánkat Lázár János fülébe, meg nem csinálunk papírmasét akivel beszélgethessünk, de a politika egy veszélyes műfaj, komoly dolog, komoly következményei vannak, ami ott történik. Nekünk ezt a komolyságot meg kell őrizni, és közben fel kell mennünk a digitális térbe, ez a jobboldal nagy feladata – szögezte le. Megjegyezte, az interneten minden rövid, gyors, azonnali, reaktív, hatásvadász, ez betolta a politikát a szórakoztatóiparba, ez pedig „az ilyen holdkórosoknak kifejezetten kedvez”.

Ezt követően a Szőlő utcai botrányról beszéltek, ezzel kapcsolatban a műsorvezető, Németh Balázs kiemelte, szerinte már mindenki tudja, hogy az egész egy óriási kamu volt, nincsen gyerek érintett, nincs érintett politikus, gyermekotthon sincs a Szőlő utcában, Zsolti bácsi is mese, „egy állam ellenes támadási kísérlet van, illetve volt, azzal a céllal, hogy megbukjon a kormány, nem bukott meg”. Orbán Viktor úgy reagált: rendszeresen történik ilyesmi, hogy kamu álhírekkel, becsületbe gázoló módon támadják meg őket.

– Mindig van egy okoskodás arról, hogy akkor mire kell válaszolni, meg mit engedjünk el a fülünk mellett. Én általában el szoktam engedni a fülünk, vagy a fülem mellett, és inkább arra összpontosítok, amit én akarok mondani

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Felidézte, most is volt ilyen vita, ő azt mondta, engedjék el az egészet a fülük mellett,

de Semjén Zsolt „beleállt”, mert személyesen őt támadták meg.

A kormányfő hozzátette, a miniszterelnök-helyettesnek volt egy érve, amit ő is elfogadott: itt nem arról van szó, hogy mondanak róluk ezt-azt, hanem arról, hogy a lehető legsúlyosabb bűncselekménnyel vádolják meg a kormány tagjait.

– Ha egy kormány tagjai valóban ilyen bűncselekményt követnek el, akkor a kormánynak takarodnia kell – jelentette ki, leszögezve, „a Zsoltnak igaza volt, hogy ez vérvád, és egy vérvádat nem lehet elengedni a fülünk mellett, abba bele kell állni”. Mint mondta, elkezdték felgöngyölíteni, hogy mi történt, hogy kezdődött, és kiderült, hogy az egész egy jól felépített, külföldi titkosszolgálati szálat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet.

Orbán Viktor kiemelte, itt nem Semjén Zsoltot támadták meg, vagy a kormány-egyik másik tagját, hanem azt akarták elérni, hogy „fogjon rajtunk egy vérvád, amivel szemben helyesen fel tud lázadni a fél ország”.