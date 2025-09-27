A Tisza Párt novemberre halasztja a jelöltkiválasztás nyilvános folyamatát

jelöltállítás;Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;

2025-09-27 19:33:00 CEST

Magyar Péter szerint erre a leendő jelöltjeik személyes védelme és családjaik biztonsága érdekében van szükség. A következő hetekben minden emberi erőforrásukat a Nemzet Hangja nevű nem hivatalos népszavazásukra, az utcai jelenlétre, Tisza Szigetek és az önkéntes hálózatuk bővítésére, valamint a Tisza Világ applikációra fordítják.

„A leendő jelöltjeink személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében, a jelöltállítás módját és véghatáridejét megtartva, a kiválasztási folyamat nyilvánosság előtt zajló részét jelentősen lerövidítjük és csak november elején indítjuk el” – közölte Magyar Péter szombaton a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke posztjában emlékeztetett, az elnökségük korábban egyértelművé tette, hogy egyszerre fogják bejelenteni az összes egyéni választókerületben azt a 3-3 jelöltet, akiket a párt közössége és az adott választókerület lakosságának bizalmába ajánlanak. „Ezen a döntésünkön nem változtatunk, ahogy az eddig példa nélküli demokratikus kiválasztási folyamaton sem: nyílt pályázat, közös döntés” – húzta alá.

Magyar Péter kifejtette, majd tízezren jelentkeztek a „jövő vezetői” pályázatra, már közel ezer jelöltet hallgattak meg személyesen, és az első kiválasztási lépcső a végéhez közeledik. „Az utóbbi napokban és hetekben azonban világossá vált, hogy még komolyabban kell vennünk a vesztét érző, aljas orbáni hatalom fenyegetéseit és a várható embertelen és határokat nem ismerő lejáratásait” – írta. Majd azzal folytatta: „Láthattuk, hogy mit tettek a már bejelentett szakértőinkkel. Láttuk, milyen aljas módon akarták tönkretenni alig 24 óra alatt Forsthoffer Ágnest és családját. (…) Láttuk, mi történt a niklai óvoda vezetőjével, miután átvette tőlünk a szegény sorsú gyerekeknek szánt ajándékokat. És sajnos azt is láttuk, hogy mit tett a hatalom hódmezővásárhelyi propagandája a város rendőrkapitányával.”

Magyar Péter szerint Orbán-kormány adófizetői milliárdokból indított, aljas hazugságkampányokba kezdtek, hogy ezzel megnehezítsék a Tisza további áradását. Szerinte a „maffián belül harcról”, valamint a Tisza Párt adócsökkentési és nyugdíjemelési programjáról akarta volna elterelni a hatalom a közfigyelmet a jelöltjeik lejáratásával.

„Nem teszünk nekik szívességet és a lehető legtovább védjük a mai Magyarország legbátrabb embereit, akik kiállnak a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének maffiózói ellen”

– közölte Magyar Péter, hozzátéve, hogy novemberre halasztják a jelöltjeik nyilvános kiválasztását.

Az elnökség és a Tisza Párt operatív vezetése úgy döntött, hogy a következő hetekben minden emberi erőforrásukat a Nemzet Hangja nevű nem hivatalos népszavazásukra, az utcai jelenlétre, a Tisza Szigetek és az önkéntes hálózatuk bővítésére, valamint a Tisza Világ applikáció minél szélesebb rétegekhez való eljuttatására fordítják.