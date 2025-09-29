Ezúttal negyvenmilliót szán az MTVA arra, hogy tapsoló közönséget vegyen magának

közmédia;MTVA;

2025-09-29 13:52:00 CEST

A nyertes cég most is a megbízásra egyedül jelentkező Casting Office Kft. lett.

Az MTVA szervezésében, az MTVA székhelyén vagy más külső magyarországi helyszíneken megvalósuló felvételek során közönségszervezési szolgáltatások nyújtására keresett szolgáltatót a közmédia. A közbeszerzési eljárást szeptember elején írták ki, és szeptember végére már meg is találták a nyertest – vette észre az Átlátszó.

A cikk szerint

a tenderre egyedül jelentkező Casting Office Kft. lett a befutó, amellyel nettó 40 millió forint értékben kötnek keretszerződést.

A közpénzből működő Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az elvégzendő feladatokról azt írja, az MTVA tevékenysége során felmerülő közönségszervezés szolgáltatást jellemzően a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti székhelyén működő stúdiókban, illetve más külső helyszínen tervezi igénybe venni.

A közönség feladata az MTVA gyártásában készülő műsorokban való úgynevezett „tapsoló” feladatok ellátása.

Az eseti megrendelésekkel lehívható közönségszervezési szolgáltatás keretösszege nettó 40 millió forint, ennek 70 százalékára vállalnak lehívási kötelezettséget.

Kiderül az is, hogy

a közönség tervezett (24 hónapos időszakra vonatkozó) igénybevétele napi max. 12 óra,

tervezett maximum létszám: 200 fő/nap,

tervezett maximum létszámmal számolva 16 felvételi nap (a közönség adott felvételi napon igénybe vett valós létszáma változik, változhat a szolgáltatási igényben megrendeltek szerint, ebből adódóan a valós felvételi napok száma is változik, változhat),

a szolgáltatás becsült mennyisége 3300 fő.

A nyertes ajánlattevő dolga lesz a szerződés teljesítése során többek között

a megrendelő által jelzett létszámban történő közönség határidőre történő biztosítása,

a közönség felkészítése az adott produkcióra,

a közönség tagjainak névsorát a felvétel előtti napig eljuttatni az MTVA-hoz,

valamint a közönség tagjainak díjazása, és azok után a vonatkozó összes adó(k), járulék(ok) megfizetése.

A közmédia működésének sajátosságából adódóan (televízió műsor előállítása) kora reggeltől késő estig terjedő időtartamban tarthatnak igényt a szolgáltatásra.

A portál felidézi, a korábbi években is a Casting Office Kft. kapta a megbízást. 2022-ben nettó 30 millió forintot szánt a köztévé arra, hogy közönséget biztosítson magának a műsorainál, a keretszerződés az Átlátszó akkori cikke szerint 12 hónapra szólt.